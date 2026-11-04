Un jailbreak d’iPhone reste actif après une mise à jour, malgré le mode Isolement

Le mode de protection le plus restrictif d’Apple n’est pas une garantie d’invulnérabilité. Après une précédente démonstration de persistance après redémarrage, le groupe Calif a partagé le 3 novembre une démonstration d’un iPhone jailbreaké avec le mode Isolement activé, puis encore modifié après l’installation d’iOS 27.2.

Ce résultat rapporté concerne une démonstration précise. Il ne prouve ni une attaque généralisée contre les utilisateurs ni la possibilité de compromettre de la même manière un iPhone déjà installé sous cette version.

La mise à jour ne fait pas disparaître la modification montrée

Dans la publication de Calif, le point marquant est la persistance : une mise à jour intervient, mais le jailbreak reste présent. Les détails complets de la chaîne d’exploitation n’ont pas été publiés. Il faut donc séparer ce qui apparaît dans la démonstration des conditions qui permettraient de la reproduire.

Le jailbreak consiste à contourner certaines restrictions du système pour obtenir des possibilités normalement interdites. Une démonstration de recherche ne se confond pas avec un outil public utilisable par tous, et encore moins avec la preuve d’une campagne de logiciels espions.

Le mode Isolement réduit les possibilités d’attaque

Apple décrit cette protection comme une option destinée aux personnes susceptibles d’être visées par des attaques très sophistiquées. Elle réduit certaines fonctions, notamment dans les messages, la navigation web et les interactions avec des contacts inconnus. Son principe est de limiter les surfaces exposées, avec des contraintes d’usage en contrepartie.

Les appels et les messages texte ordinaires restent possibles. Activer ce mode ne revient donc pas à couper toutes les communications du téléphone. C’est précisément pour cette raison qu’une observation technique doit être décrite avec son contexte, plutôt que résumée par « toute la sécurité de l’iPhone est cassée ».

À ce stade, aucune liste complète de versions vulnérables ni de correctif correspondant ne ressort de la publication citée. La question utile à suivre est la réponse technique d’Apple et la documentation des failles, pas la désactivation d’une protection sur la base d’une seule vidéo.