iPhone Duo : un acheteur dit avoir vu son écran de remplacement casser en 24 h

Un propriétaire d’iPhone Duo dit que l’écran intérieur de son appareil de remplacement s’est endommagé au même endroit que sur son premier téléphone, moins de 24 heures après l’avoir configuré. C’est le fait nouveau par rapport aux premiers signalements du lancement. Il provient d’un témoignage publié sur Reddit et sa fréquence reste inconnue.

Ce que montre un incident sur un appareil de remplacement

Le récit montre que le remplacement n’a pas suffi dans ce cas précis. Il ne permet pas d’identifier un lot, une pièce en cause ou de savoir quelle proportion des téléphones échangés présente le même symptôme. D’autres propriétaires ont signalé des dommages sur la dalle interne, parfois après plusieurs jours d’usage. Ces récits ne décrivent pas tous la même panne.

Apple avait déjà indiqué être au courant d’un problème de dalle interne sur un petit nombre d’appareils et orientait les clients concernés vers son assistance. Ce précédent donne une démarche à suivre, tandis qu’aucun nouveau programme général n’est établi par le témoignage.

Que préparer si votre écran intérieur présente le même symptôme ?

Photographiez l’écran avec un autre appareil, notez quand le signe est apparu et conservez la preuve d’achat. S’il s’agit d’un remplacement, ajoutez le numéro du dossier précédent et la date de remise du nouvel appareil. Évitez de multiplier les ouvertures si la charnière résiste ou si une fissure est visible. Contactez ensuite le vendeur ou l’assistance Apple pour faire examiner le téléphone.

Si le téléphone reste utilisable, sauvegardez vos données sans insister sur l’écran endommagé. Pour un achat envisagé, la question utile est de savoir quel interlocuteur prend en charge l’appareil et de conserver les justificatifs au cas où un incident surviendrait.

Si des lignes apparaissent sans fissure extérieure visible, photographiez aussi l’appareil éteint et précisez si le défaut affecte l’affichage, le tactile ou les deux. Cette distinction aide à décrire ce que vous avez constaté lors de la prise en charge.