iPhone Duo : trois apps vidéo qui adaptent leurs commandes à l’écran pliable

Sur l’iPhone Duo, une app vidéo peut avoir à réorganiser son viseur et ses commandes quand on passe de l’écran extérieur au grand écran. Trois apps disponibles sur l’App Store français documentent leur adaptation au pliable. Le bon choix dépend surtout de ce que vous voulez filmer.

Deux formats pour publier sur plusieurs plateformes

DualTake vise les personnes qui veulent un résultat vertical et horizontal. Son éditeur indique que l’enregistreur et ses commandes s’adaptent aux deux écrans du Duo. Si vous destinez une même séquence à une vidéo horizontale et à un format vertical, vérifiez le cadrage de chaque sortie avant la prise.

Deux caméras pour montrer une scène et sa réaction

DualCapture indique que sa caméra et ses commandes s’adaptent à l’intérieur et à l’extérieur et que ses libellés restent à l’endroit quand on déplie le téléphone. Bothie annonce aussi une interface pensée pour le Duo plié et déplié, avec des modes portrait et paysage. Ces deux apps visent la capture à deux caméras, par exemple pour garder à l’image ce que vous montrez et votre réaction.

Les fiches documentent l’adaptation des commandes. Pour savoir si elle vous convient, vérifiez les fonctions accessibles sur votre appareil et les conditions d’achat dans l’App Store. Pour aller au-delà de la vidéo, Apple propose une sélection d’apps et de jeux pour l’iPhone Duo. Menow a aussi détaillé le badge des apps adaptées.