iPhone Duo : pourquoi Uber et Google Drive peuvent encore s’afficher avec des bandes noires

Sur l’iPhone Duo, déplier l’écran de 7,6 pouces ne suffit pas toujours à agrandir une application. Dans un essai publié en novembre, Tom’s Guide a observé qu’Uber, Google Drive et LinkedIn pouvaient s’ouvrir dans une fenêtre étroite, entourée de noir. Si vous envisagez le Duo pour travailler ou lire sur un grand écran, ce détail mérite un essai avec vos propres applications.

Pourquoi une application compatible peut rester étroite

Apple explique dans sa documentation consacrée à l’iPhone Duo que les anciennes applications peuvent fonctionner sur l’appareil, tandis que les applications adaptées savent exploiter l’espace disponible au fil des changements de format. Ouvrir le téléphone change la surface que l’application peut utiliser. Sa mise en page doit ensuite pouvoir se redimensionner et répartir les éléments de navigation pour en profiter.

C’est ce qui sépare un grand écran d’une interface réellement plus pratique. Sur une application adaptée, une colonne peut accueillir des fichiers ou une liste de conversations pendant que l’autre affiche le document ou l’échange sélectionné. Dans une application conservant une fenêtre étroite, vous retrouvez essentiellement la disposition du téléphone fermé.

Les trois vérifications à faire avant l’achat

Commencez par mettre à jour les applications qui comptent le plus pour vous. Ouvrez ensuite un vrai document ou une conversation en plein écran intérieur, puis essayez les deux orientations. Enfin, repliez l’appareil avec le document encore affiché pour vérifier si la lecture continue comme vous le souhaitez. L’état des applications citées correspond aux versions observées lors de l’essai et peut évoluer au fil des mises à jour.

Le changement est parfois rapide. Menow a déjà détaillé l’arrivée de l’affichage adapté dans Google Maps. Cela donne un bon exemple de ce qu’une mise à jour peut apporter à l’écran intérieur, application par application.

Le symptôme diffère entre les deux écrans. Sur la dalle extérieure, une application peut laisser une bande sur un seul côté ; sur la dalle intérieure, elle peut s’afficher au centre avec de la place inutilisée à gauche et à droite. Dans le test en situation de Tom’s Guide, les commandes pour tourner ou agrandir l’affichage n’apportaient qu’un gain limité. Vérifiez donc le comportement directement dans chaque application.