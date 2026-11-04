iPhone Duo : Google Maps utilise enfin toute la surface des deux écrans

Google Maps 26.44.4 corrige les bandes noires observées sur l’iPhone Duo. La carte et les commandes profitent mieux de l’écran intérieur.

Google Maps cesse de laisser une partie de l’écran de l’iPhone Duo inutilisée. La version 26.44.4 de l’application adapte son affichage aux deux écrans du pliable d’Apple, selon les observations et les captures publiées ce 4 novembre par MacRumors. L’évolution concerne la présentation de la carte, pas une nouvelle fonction de navigation réservée au téléphone.

La différence se voit à l’endroit où l’application affichait encore une bande noire verticale. Sur la version précédente, 26.43.1, cette zone restait visible sur le bord droit des écrans intérieur et extérieur, près de la barre d’état circulaire.

La carte s’étend, les commandes se répartissent

La mise à jour exploite désormais toute la surface disponible. Sur l’écran intérieur, le champ de recherche se trouve dans l’angle supérieur gauche. Les onglets de navigation de l’application occupent un panneau à gauche, tandis que les commandes de la carte sont placées à droite.

Ce changement distingue une interface réellement adaptée d’une simple application agrandie. Sur un écran plus large, séparer les commandes et la zone cartographique évite de concentrer toutes les interactions dans une étroite bande conçue pour un téléphone classique. La carte conserve de la place quand on cherche un lieu ou que l’on consulte ses éléments enregistrés.

Google ne détaille pas cette adaptation dans ses notes de version. L’information repose donc sur le changement constaté par MacRumors, et non sur une annonce de Google promettant de nouvelles capacités de guidage. Les captures du média permettent de voir la disposition obtenue.

Un pliable dépend aussi des applications qui l’accompagnent

L’adaptation passe par la mise à jour de Google Maps sur l’App Store. Le numéro à retenir est 26.44.4, celui de l’application dans laquelle MacRumors a constaté le changement.

Après l’adaptation récente de Zoom et de plusieurs applications Microsoft rapportée par le même média, Maps illustre un progrès plus discret pour les propriétaires du Duo : les logiciels commencent à utiliser l’espace pour lequel ils ont acheté un pliable, au lieu de simplement s’y afficher.