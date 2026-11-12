iPhone Duo : pourquoi certains des premiers acheteurs l’ont déjà renvoyé

Le poids, l’écran extérieur et les compromis en photo ont suffi à faire changer d’avis certains des premiers acheteurs de l’iPhone Duo. Un autre motif ressort des témoignages : en réunissant un téléphone et une petite tablette, le pliable retire aussi la possibilité d’utiliser les deux appareils séparément. Pour un modèle lancé à 2 339 € en France, ce détail peut peser autant que la taille de l’écran.

Un iPad dans la poche, mais un seul appareil à la fois

Dans les entretiens de The Verge, le photographe Ben Seligson explique qu’il espérait retrouver l’équivalent d’un iPad dans sa poche. Quand il cuisinait, il laissait habituellement tourner une vidéo sur sa tablette et gardait son téléphone à portée de main pour répondre ou lancer un minuteur. Avec le Duo, son seul appareil était déjà occupé. Il est revenu à un iPhone classique.

L’expérience peut aussi fonctionner dans l’autre sens. Un lecteur de 9to5Mac raconte avoir remplacé à la fois son iPhone 15 Pro Max et son iPad mini 6 par le Duo. Le format se défend particulièrement si vous utilisez votre tablette en déplacement, pour lire ou consulter un document, et que vous avez rarement besoin du téléphone en même temps.

L’écran extérieur et le poids se jugent téléphone fermé

Apple annonce un écran extérieur de 5,4 pouces, contre 7,6 pouces à l’intérieur. Certains acheteurs ont trouvé le premier trop petit pour leurs gestes habituels. Si vous ouvrez souvent le Duo pour taper un message ou naviguer, le bénéfice de l’écran intérieur s’accompagne d’une manipulation de plus. Fermé, le téléphone mesure 11,3 mm d’épaisseur et pèse 254 g, selon la fiche technique d’Apple. Une personne interrogée par The Verge dit avoir rendu un appareil de remplacement surtout à cause du poids et de l’encombrement.

Le déverrouillage repose sur Touch ID, intégré au bouton latéral. C’est un changement d’habitude quand on vient de Face ID. En photo, les témoignages citent aussi un recul face à l’iPhone 18 Pro. Le Duo offre un cadrage 2× à partir du capteur principal. Si vous photographiez souvent une scène éloignée, le manque d’un téléobjectif dédié est un écart plus utile à examiner que le nombre de mégapixels.

Ce que représentent vraiment les 30 %

Dans le bilan publié par 9to5Mac, environ 30 % des participants déclarent avoir rendu leur iPhone Duo, sur près de 6 000 votes. Le site invitait ses lecteurs ayant acheté le pliable assez tôt pour avoir atteint la fin de leur période de retour. Chacun choisissait de répondre. Ce sondage décrit donc les réponses de ces lecteurs. Apple n’a pas communiqué dans ces sources de taux de retour global ni de chiffre propre à la France.

Avant de décider, le meilleur essai consiste à reprendre trois gestes que vous faites tous les jours : taper un message sur l’écran fermé, prendre une photo d’un sujet éloigné et utiliser le grand écran pendant quelques minutes. Vous saurez alors si vous ouvrez le Duo pour profiter de son format ou pour contourner les limites de l’écran extérieur.

Crédit visuel : Apple.