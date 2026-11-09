Sur l’écran externe de l’iPhone Duo, Safari réserve une partie de la largeur à ses commandes.

iPhone Duo : cette extension donne plus de place à vos sites dans Safari

Sur l’écran externe de l’iPhone Duo, Safari réserve une partie de la largeur à ses commandes. Largo propose d’utiliser davantage de cet espace pour afficher les sites, sans placer leurs textes et leurs boutons sous les commandes du navigateur. Sa version 1.1, annoncée le 8 novembre, améliore notamment son fonctionnement avec certains réglages destinés aux coques.

L’extension est développée par Fabiano Confuorto, chez iSpazio. Elle transforme la présentation des pages : elle ne modifie ni la taille de l’écran ni l’interface générale d’iOS.

Pourquoi la coque pouvait changer le résultat

Le développeur explique qu’un réglage décalant le bord gauche pour tenir compte d’une coque pouvait modifier la largeur réellement disponible dans Safari. Une détection fondée sur une dimension attendue ne suffisait alors plus. La version 1.1 s’adapte à la fenêtre qu’elle doit effectivement utiliser.

Le bénéfice recherché se voit surtout sur les images et les fonds de page, qui peuvent aller plus loin vers le bord. Le texte et les boutons doivent, eux, rester accessibles. Sur un petit écran, élargir une page n’a d’intérêt que si l’on peut toujours la lire et appuyer au bon endroit.

La fonction concerne le Duo fermé, sur son écran externe. Selon la documentation de Largo, l’extension s’efface à l’ouverture du téléphone : Safari utilise déjà la largeur prévue dans cette configuration.

Les étapes à contrôler après l’installation

Ouvrez Largo et utilisez son accès aux réglages de l’extension Safari. Activez l’extension et accordez-lui l’accès aux sites que vous souhaitez élargir. Fermez le Duo, ouvrez une page dans Safari et rechargez celles qui étaient déjà ouvertes.

Si vous ne voyez pas de différence, vérifiez aussi l’activation dans le menu des extensions de Safari. Une page chargée avant la configuration n’est pas forcément un bon moyen de juger le résultat.

Un accès aux sites que vous pouvez limiter

Pour changer la mise en page, Largo doit pouvoir la lire et la modifier. Safari affiche donc une demande d’autorisation. Vous pouvez conserver une approche site par site plutôt qu’autoriser d’emblée l’intervention partout.

Le développeur déclare que les transformations restent sur l’iPhone, sans compte, publicité ni outil d’analyse. Le signalement volontaire d’un site qui fonctionne mal est distinct : il transmet les informations nécessaires à ce signalement.

Tous les sites ne se laissent pas élargir de la même manière. Un menu, un lecteur flottant ou une disposition très rigide peut produire un résultat imparfait. Dans ce cas, changez la disposition proposée pour ce site ou désactivez l’extension dessus. Le bon réglage est celui qui rend la page plus confortable, pas celui qui occupe le plus de pixels à n’importe quel prix.

Largo répond ainsi à une limite déjà décrite dans le travail d’Apple sur la largeur de Safari, avec une solution développée séparément du navigateur.