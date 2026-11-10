iPhone Duo : son écran divise, mais le compromis mérite d’être compris

Reflets, noirs et pliure : le rendu de l’écran du Duo dépend aussi de sa surface. Voici comment vérifier si ce compromis vous convient.

Les noirs de l’iPhone Duo peuvent paraître moins profonds qu’attendu sans que sa dalle OLED soit défectueuse. Son traitement de surface cherche aussi à limiter les reflets. Pour comprendre ce compromis, il faut regarder l’écran dans la lumière, et pas uniquement dans l’obscurité.

Un écran brillant séduit facilement dans une pièce sombre : noirs profonds, couleurs contrastées, image qui semble se détacher du téléphone. À l’extérieur ou sous un plafonnier, il peut pourtant renvoyer le visage de son propriétaire. L’iPhone Duo place cette opposition au cœur du débat sur son grand écran intérieur. Dans son retour d’usage consacré au pliable, Linus Tech Tips explique pourquoi son aspect ne se juge pas avec les mêmes attentes que celui d’une dalle brillante classique.

Moins de reflets ne veut pas dire plus de contraste partout

Le principe est celui d’un compromis optique. Une surface brillante peut laisser apparaître des reflets bien définis. Une surface qui diffuse davantage la lumière rend ces reflets moins nets, mais peut aussi donner aux parties sombres une apparence plus claire quand la pièce est éclairée.

Le noir affiché et le noir que l’œil perçoit ne dépendent pas uniquement des pixels. La lumière ambiante et le comportement de la surface située au-dessus de la dalle interviennent aussi. C’est une raison pour laquelle deux écrans OLED peuvent paraître très différents côte à côte sans que l’un soit automatiquement mauvais.

LTT constate précisément ce compromis sur le Duo : dans la lumière, ses noirs lui paraissent moins profonds que ceux de concurrents à écran brillant. Le jugement devient plus intéressant si l’on regarde simultanément ce que le traitement réduit : les reflets qui masquent une partie du contenu.

Le bénéfice se voit surtout dans certains usages

Pour lire un long texte, consulter un document ou parcourir une carte, une surface moins réfléchissante peut être appréciable. Le vidéaste décrit également une sensation particulière au toucher et une pliure moins visible. Ce sont ses observations sur l’appareil utilisé, pas une promesse que la marque de pliage disparaît sous tous les angles.

Il compare l’impression visuelle de la lecture à celle du papier, tout en précisant que l’expérience ne remplace pas celle de sa liseuse. La distinction est importante : le Duo reste un écran de smartphone, pas une liseuse à encre électronique. Le rendu mat ne change ni sa nature ni, à lui seul, le confort de chaque utilisateur sur plusieurs heures.

À l’inverse, pour regarder un film sombre, une série ou des photos très contrastées, certains préféreront le rendu plus brillant d’un autre appareil. Il n’existe pas une seule présentation idéale pour tous les contenus.

Le bon test en magasin tient en quelques minutes

Commencez par afficher une page blanche avec du texte, puis une photo comprenant de vraies zones sombres. Regardez les deux sous l’éclairage du magasin, en orientant légèrement le téléphone. Cherchez les reflets, mais aussi la lisibilité des détails et la gêne éventuelle provoquée par la pliure.

Si vous comparez deux modèles, évitez d’en laisser un à une luminosité très faible et l’autre au maximum. Désactivez les modes de démonstration uniquement si le magasin vous le permet, et privilégiez le même contenu. Une vidéo particulièrement flatteuse sur un appareil ne renseigne pas sur son comportement avec vos propres photos.

Le geste suivant compte autant : fermez le Duo et utilisez son écran extérieur. Ouvrez le clavier, rédigez quelques lignes et revenez à une application. Un pliable comporte deux expériences d’affichage ; il faut être à l’aise avec les deux, pas seulement admirer la grande dalle ouverte.

Le traitement de l’écran ne règle pas l’adaptation des applications

La vidéo relève aussi des interfaces qui utilisent imparfaitement la surface disponible. Bandes autour d’une vidéo, présentation agrandie ou clavier prenant beaucoup de place : ces limites concernent le format de l’écran et le logiciel, pas son revêtement.

Pour un achat, la question décisive est donc double : le rendu de surface vous convient-il et vos applications habituelles exploitent-elles bien le téléphone ? Un appareil peut avoir un écran agréable pour lire tout en présentant une application vidéo mal adaptée.

Enfin, ne cherchez pas à modifier ou retirer une couche de protection à partir d’une simple comparaison en ligne. Sur un écran pliable, les consignes propres au modèle doivent primer. Le bon choix consiste d’abord à vérifier le rendu réel du téléphone, plutôt qu’à acheter en imaginant transformer sa surface ensuite.

La surface disponible ne profite pas à tous les logiciels de la même façon : voici sept applications qui exploitent le format pliable du Duo.