iPhone Duo : ces 7 applications font de sa pliure autre chose qu’un écran plus grand

Jeux commandés par la charnière, peinture, lecture et appareil photo : sept usages qui exploitent vraiment le format pliant, avec les limites à connaître avant d’installer.

Plier l’iPhone Duo pour changer la pente d’un labyrinthe, séparer une palette de sa toile ou retrouver deux pages d’un livre : certaines applications utilisent déjà sa charnière comme une commande. Leur intérêt ne tient donc pas seulement à la taille de l’écran. La position du téléphone change ce que l’on peut faire avec lui.

Nous avons retenu sept exemples aux usages différents, en confrontant la sélection publiée le 6 novembre par MacRumors aux descriptions des développeurs sur l’App Store. Les fonctions ci-dessous sont documentées par leurs éditeurs ; les achats et la compatibilité sont à vérifier sur la fiche correspondant à votre compte français.

Avant de multiplier les installations, notre guide explique aussi comment reconnaître les applications adaptées à l’iPhone Duo. Un affichage compatible ne signifie pas forcément que la charnière devient une commande.

Trois jeux où plier le téléphone sert vraiment à jouer

Marbles Unhinged transforme l’écran en plateau de labyrinthe. Incliner le téléphone fait rouler la bille ; refermer partiellement le Duo transforme une moitié du parcours en rampe. La redresser permet de faire rebondir la bille contre une paroi. La difficulté ne vient donc plus seulement du tracé, mais aussi de la forme que l’on donne au terrain.

La fiche française indique un téléchargement gratuit avec achats intégrés : les premiers niveaux peuvent être essayés avant de payer pour débloquer davantage de contenu. Le développeur annonce des déblocages en paiement unique, sans abonnement. Il faut distinguer cette formule d’un jeu intégralement gratuit.

Greens: Mini-golf exploite la position de petit ordinateur portable. La moitié posée sur la table accueille le parcours et le geste du joueur ; la partie relevée offre une autre vue sur le trou. Déplié, le téléphone laisse davantage de place au terrain. Les parcours gratuits permettent d’évaluer cette disposition avant un achat supplémentaire.

Dans Battlefleet Duo, la séparation correspond à une règle familière de la bataille navale : sa propre flotte reste en bas, tandis que les eaux adverses se trouvent sur la moitié relevée. Le développeur prévoit du jeu contre l’ordinateur, des parties en ligne et du face-à-face sur deux appareils en réseau local. Deux batailles quotidiennes sont annoncées gratuitement ; un achat unique lève cette limite. La présence d’un mode à deux ne signifie donc pas que deux personnes peuvent voir secrètement leur flotte sur le même écran ouvert.

Démonstration de Battlefleet Duo par Vision First Studio.

AltoPaint sépare la peinture de la palette

Avec AltoPaint, le format évoque une petite boîte de peinture : la toile et les couleurs disposent d’espaces distincts. L’application propose huile, aquarelle et gouache, avec des comportements différents pour le mélange et le séchage. Un pinceau, une brosse plate et un couteau à palette servent à poser ou à retravailler la matière.

Un détail mérite d’être connu avant de l’acheter : l’éditeur ne prévoit pas de commande d’annulation. Il faut recouvrir ou reprendre une zone, comme sur une peinture physique. C’est un choix créatif, pas le fonctionnement d’un logiciel de dessin classique. L’application est payante et annonce un achat unique, sans abonnement.

Lire deux pages, ou garder un aquarium sur son bureau

CalibReader utilise l’ouverture du Duo pour afficher deux pages côte à côte, puis conserve la position de lecture lorsqu’on replie ou tourne le téléphone. Il accepte des fichiers EPUB et PDF, notamment depuis Fichiers ou une bibliothèque calibre. C’est surtout intéressant pour les lecteurs qui possèdent déjà leurs fichiers.

La limite importante se situe ailleurs : les livres protégés par DRM restent dans leur application d’origine. CalibReader ne transforme pas une bibliothèque achetée dans une autre boutique en fichiers librement importables. Son essai permet de lire trois livres avant un déblocage payant.

Duo Aquarium remplit une fonction plus décorative. En position partiellement pliée sur une table, l’aquarium et l’horloge occupent la zone supérieure tandis que les commandes restent en bas. À plat, on retrouve une vue plus large pour choisir les poissons et modifier le décor. Les fonctions propres à la pliure demandent iOS 27.1 ou une version ultérieure, selon le développeur. Ce n’est donc pas une simple image de fond animée, mais cela ne remplace pas non plus une fonction essentielle du téléphone.

VNTG fait de l’ouverture un geste de photo

VNTG reprend les codes d’un appareil instantané : fermer le Duo sert à déclencher, puis l’ouvrir permet de retrouver l’image et son effet de développement. La mise à jour 8.1.1 documente l’adaptation au téléphone pliant. Plusieurs appareils virtuels et rendus sont proposés, avec du contenu supplémentaire payant.

Il faut bien séparer le geste de prise de vue du résultat : ces effets ne changent pas les capteurs du téléphone et ne produisent pas de tirage papier. Leur intérêt est de rendre l’expérience plus ludique, avec un cadrage et un rendu rétro.

Pour commencer sans multiplier les achats, le plus raisonnable est d’essayer un des jeux à téléchargement gratuit, puis de choisir une application correspondant à un usage réel : lecture de ses propres EPUB, peinture ou photos. La fiche App Store de chaque développeur reste le point à vérifier pour la compatibilité de la version installée, les achats intégrés et la disponibilité sur son compte français.