iPhone Duo : plus de 100 000 applications adaptées, voici comment reconnaître les vôtres

Apple annonce plus de 100 000 applications conçues pour l’iPhone Duo. Voici comment distinguer une application compatible d’une version qui exploite vraiment ses deux écrans.

Apple affirme que plus de 100 000 applications sont désormais adaptées à l’iPhone Duo. Pour son propriétaire, le chiffre ne dit pourtant pas tout : une application peut fonctionner sur le téléphone sans exploiter correctement son grand écran. L’App Store fournit un repère pour reconnaître les versions optimisées.

Dans une déclaration adressée à 9to5Mac le 6 novembre, Susan Prescott, responsable des relations avec les développeurs chez Apple, annonce aussi l’arrivée de milliers d’applications optimisées supplémentaires chaque jour. Il s’agit du décompte communiqué par le fabricant, pas d’un recensement indépendant réalisé par Menow.

Une application qui s’ouvre n’exploite pas forcément tout l’écran

Le point essentiel se trouve dans la documentation destinée aux développeurs. Apple distingue plusieurs comportements selon les outils utilisés pour construire l’application. Les anciennes versions peuvent rester dans une fenêtre centrée lorsque l’iPhone Duo est ouvert, avec de l’espace vide autour.

Ce cadre ne signifie donc pas, à lui seul, que l’écran est défectueux.

Avec les outils iOS 27, l’application occupe davantage la dalle intérieure, tout en évitant la zone de la barre d’état située sur le bord droit. Les versions construites avec les outils iOS 27.1 ou ultérieurs peuvent utiliser toute la surface des deux écrans et disposer leurs barres d’outils verticalement sous la barre d’état.

Le badge à chercher avant de juger une application

Le repère s’appelle « Made for iPhone Duo ». Il apparaît sur les fiches App Store des applications optimisées. Apple explique que l’envoi de captures propres à l’iPhone Duo permet aux développeurs de faire afficher ce badge. Les aperçus donnent également une idée de la présentation proposée.

Pour vérifier une application qui laisse de grandes marges, commencez par rechercher sa mise à jour dans l’App Store, puis consultez sa fiche. Si l’affichage reste identique, le nombre global annoncé par Apple ne permet pas de conclure que cette application précise a déjà été adaptée.

Ce qu’il faut regarder au-delà des 100 000 applications

Le total témoigne d’un catalogue qui s’étoffe ; il ne mesure ni la qualité de chaque interface ni l’adaptation de toutes vos applications habituelles. Une messagerie, un outil de travail et un jeu peuvent exploiter très différemment la même surface.

Comme dans notre comparaison entre iPhone Duo et iPhone 18 Pro Max, l’intérêt du grand écran dépend des usages. Avant de choisir un pliable, le contrôle le plus utile reste donc personnel : regarder les quelques applications que vous utilisez chaque jour. Leur présentation à l’ouverture du téléphone compte davantage que la taille du catalogue prise isolément.