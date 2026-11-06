iPhone Duo ou iPhone 18 Pro Max : quand le grand écran pliable change vraiment la donne

L’iPhone Duo fait un pari simple. Fermé, il vous laisse un écran de 5,4 pouces pour les interactions rapides. Ouvert, il passe à 7,6 pouces. L’iPhone 18 Pro Max conserve un seul écran de 6,9 pouces. Selon Apple, la surface de l’écran intérieur du Duo est environ 50 % plus grande que celle du Pro Max. Pour savoir si vous en profiterez, regardez d’abord ce que vous faites sur votre téléphone.

Le Duo prend son intérêt quand vous avez le temps de l’ouvrir

Imaginez un PDF avec un tableau large ou une page de BD affichée en entier. La surface supplémentaire permet de garder plus de contenu visible et de moins agrandir chaque partie. Pour une vidéo, le gain dépend du format. Un film très large peut laisser des bandes noires sur un écran plus carré. Le chiffre de 50 % décrit la dalle, il ne dit pas quelle place prendra chaque vidéo.

Le Pro Max garde son grand écran pour les gestes rapides

En marchant ou dans les transports, la comparaison se fait souvent entre 5,4 et 6,9 pouces. Sur le Duo fermé, vous utilisez l’écran extérieur. Pour lire une carte, cadrer une photo ou répondre sur le clavier sans déplier l’appareil, le Pro Max donne directement accès à son plus grand écran. Si vous passez souvent d’une app à l’autre pour quelques secondes, essayez d’abord ces gestes sur le Duo fermé.

Trois gestes à essayer avant de décider

Ouvrez un document que vous lisez déjà sur votre téléphone. Regardez ensuite une vidéo dans son format d’origine et essayez d’écrire quelques lignes sur le Duo fermé. Les deux appareils partagent la puce A20 Pro. Dans ces usages, ce sont surtout la surface disponible et la fréquence à laquelle vous êtes prêt à déplier le Duo qui changent l’expérience.