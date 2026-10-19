iPhone Duo : la fiche européenne révèle une batterie de 4 883 mAh et une réparabilité C

4 883 mAh, 51 h 30 et une réparabilité C : la fiche européenne de l’iPhone Duo donne trois repères pour juger le pliable d’Apple au-delà de son écran. Le document du modèle A3720 détaille une capacité nominale et une endurance mesurée selon un protocole commun. Les 51 heures et 30 minutes ne sont donc pas une promesse de durée réelle pour chaque acheteur.

Le document a été signalé dans la presse comme mis en ligne le 16 octobre, puis largement repris le 18. Il apporte des données réglementaires européennes, distinctes des informations déjà connues sur les délais de livraison ou les accessoires du téléphone.

Les 4 883 mAh ne suffisent pas à prédire votre autonomie

La fiche produit publiée chez Apple mentionne explicitement A3720 et une capacité nominale de 4 883 mAh. Cette référence est identifiée comme celle de l’iPhone Duo par les informations de commercialisation et la presse spécialisée.

La capacité situe la réserve de la batterie ; elle ne prédit pas, seule, la durée de votre journée. Écran utilisé, luminosité, réseau et applications font varier la consommation. Sur un pliable, l’usage du grand écran et celui de l’écran extérieur peuvent aussi donner des journées très différentes.

Comparer deux capacités sans comparer les conditions revient donc à oublier la moitié du problème. Notre explication sur les limites des mAh détaille cette différence entre réserve d’énergie et durée d’utilisation.

Les 51 h 30 correspondent à une mesure normalisée

L’endurance déclarée atteint 51 heures et 30 minutes par cycle dans le cadre de la fiche réglementaire. Cette valeur sert à comparer des appareils selon un protocole commun. Elle n’est ni un temps de jeu vidéo continu, ni une durée garantie de navigation en 5G, ni une promesse de deux jours identiques pour tous les acheteurs.

La classe d’efficacité énergétique indiquée est A. Elle complète la mesure de capacité plutôt qu’elle ne la remplace. Pour choisir un appareil, l’intérêt de ce document est d’ajouter un point de comparaison homogène à côté des essais d’usage et des scénarios annoncés par le constructeur.

La batterie est donnée pour au moins 1 000 cycles selon les critères du document

La fiche affiche une endurance en cycles supérieure ou égale à 1 000 dans les conditions réglementaires. Ce chiffre ne fixe pas une date de panne. Une personne qui recharge peu souvent et un utilisateur intensif n’atteindront pas le même nombre de cycles à la même date.

Le document précise également que la batterie n’est pas remplaçable par l’utilisateur au sens du critère retenu dans cette fiche. Apple renvoie néanmoins vers son programme Self Service Repair pour les informations de réparation : il faut distinguer ce classement de la possibilité d’une intervention avec les outils et procédures appropriés.

La réparabilité C compte aussi dans le coût de possession

L’indice déclaré atteint 2,65 sur 5, soit une classe C. Il regroupe plusieurs dimensions, dont les fixations, les outils, les pièces et les informations de réparation. Ce n’est pas le prix d’un changement de batterie ou d’écran, et il ne permet pas à lui seul de chiffrer une intervention.

Pour un acheteur français, le document aide surtout à poser les bonnes questions avant de commander : autonomie dans les usages comparables, accès à la réparation et coût d’entretien. Le format pliable apporte un grand écran ; sa fiche européenne rappelle que l’achat se juge aussi sur ce qui se passe après les premières semaines.