iOS 27 : Apple vous laisse remplacer plusieurs apps par défaut, voici lesquelles

Vous avez installé un autre navigateur, pourtant les liens reçus continuent de s’ouvrir ailleurs. Sur iOS 27, le menu Apps par défaut permet de choisir l’application utilisée pour plusieurs actions du quotidien. C’est ce réglage qu’il faut vérifier si votre iPhone continue d’ouvrir une app que vous n’utilisez plus.

Ces choix ne sont pas tous apparus avec iOS 27. Leur intérêt est pratique : distinguer l’application que vous avez installée, celle dont vous avez placé l’icône sur l’écran d’accueil et celle que le système sollicite pour une action précise.

Où choisir le navigateur, les e-mails et les autres apps

Ouvrez Réglages, Apps, puis Apps par défaut. Sélectionnez une fonction et choisissez une application compatible parmi celles proposées. Certaines demandent de suivre des étapes supplémentaires : l’installation seule ne signifie pas que toute la configuration est terminée.

Le guide de l’iPhone présente notamment les e-mails, la messagerie, les appels, le filtrage des appels, le navigateur, la traduction ainsi que les mots de passe et codes. Le clavier et les applications sans contact font également partie des réglages à examiner selon les possibilités offertes sur votre appareil.

Les choix sont indépendants : chaque catégorie correspond à une action précise. Vous pouvez préférer une app pour ouvrir les liens web et en conserver une autre pour vos e-mails. Il n’est pas nécessaire de remplacer toute une famille d’applications pour modifier un seul comportement.

Pour les appels et les messages, la portée du remplacement varie

L’assistance Apple sur les apps par défaut distingue plusieurs niveaux de remplacement. Dans l’Union européenne, les choix de messagerie et d’appels peuvent aller au-delà de l’ouverture de liens, sous réserve d’une app compatible. Cela ne signifie pas que n’importe quelle application de discussion peut automatiquement prendre en charge vos SMS et RCS.

Ne vous fiez donc pas uniquement au nom de la catégorie. Lisez les indications affichées après le choix et vérifiez ce que l’application sait réellement gérer. Le même principe vaut pour le paiement sans contact : un choix disponible dans le système ne transforme pas une application quelconque en portefeuille compatible.

Ouvrez un lien reçu pour contrôler votre nouveau choix

Après avoir changé de navigateur, ouvrez un lien reçu dans une conversation ou un e-mail. Après avoir changé d’app de courrier, essayez une adresse de contact sur une page web. Cette vérification est plus représentative que l’ouverture manuelle de l’icône de votre nouvelle application.

Si l’app souhaitée n’apparaît pas dans le menu, cherchez d’abord si elle prend en charge cette fonction et si une mise à jour est disponible. Apple recommande de contacter son développeur lorsque cette possibilité manque. Le menu ne permet pas de forcer une compatibilité absente.

Enfin, navigateur et moteur de recherche restent deux choix différents. Le choix de Chrome, Firefox ou d’un autre navigateur ne fixe pas à lui seul le moteur utilisé pour vos recherches. Contrôlez ce second réglage dans le navigateur retenu, puis gardez un exemple simple pour vérifier que l’ensemble correspond bien à votre usage.