iOS 27 : comment filtrer les inconnus sans oublier vos codes de connexion

Vous attendez un code de connexion, mais aucune alerte ne se manifeste. Avant d’en demander un nouveau, regardez si Messages l’a rangé parmi les expéditeurs inconnus. Sur iOS 27, le filtrage permet de séparer ces échanges des conversations habituelles, mais il faut aussi vérifier quelles notifications vous souhaitez conserver.

Un expéditeur inconnu n’est pas nécessairement un fraudeur : il peut s’agir d’un service utilisé pour la première fois. Avant de redemander un SMS important, consultez donc aussi le dossier où les inconnus sont rangés.

Commencez par le dossier Expéditeurs inconnus

Dans Messages, ouvrez le menu des filtres, puis Gérer le filtrage. Vous y trouverez l’option Filtrer les expéditeurs inconnus. Le guide Apple pour iOS 27 explique aussi comment autoriser des notifications pour certaines catégories de messages importants, dont les codes de validation. Les choix proposés dépendent du pays ou de la région : vérifiez ceux réellement affichés sur votre iPhone.

Si vous activez le filtre, prenez le temps de regarder le dossier Expéditeurs inconnus. Ouvrez un message attendu et identifiez son expéditeur avant de le marquer comme connu ou d’ajouter un contact. Ne faites pas cette opération uniquement pour faire disparaître une alerte ou rendre un lien accessible.

Testez les alertes avec un code que vous attendiez déjà

Choisissez un compte auquel vous pouvez déjà accéder et déclenchez une vérification ordinaire. Notez où le message apparaît, si une alerte accompagne son arrivée et si le code reste facile à retrouver. Ce petit contrôle vérifie votre configuration réelle, avec votre opérateur et vos réglages, sans promettre que tous les services traiteront leurs messages de la même façon.

Ne multipliez pas les demandes pendant cet essai. Plusieurs codes successifs compliquent le diagnostic : vous pouvez finir par saisir un ancien numéro alors que le message le plus récent est bien arrivé. Regardez l’ordre et l’heure des messages avant de conclure à un blocage du téléphone.

Si aucun message n’arrive, même dans le dossier filtré, la recherche doit aussi porter sur le service et la réception mobile. Un réglage d’affichage ne rétablit pas un SMS qui n’a pas été remis au téléphone.

Un expéditeur sorti du filtre n’est pas forcément fiable

Apple précise que le filtrage ne s’applique plus de la même manière après plusieurs réponses à un expéditeur : au bout de trois réponses ou davantage, l’échange peut échapper au filtre des inconnus. Sa présence dans la liste habituelle n’est donc pas une preuve de confiance.

Un code de connexion doit rester confidentiel. Si un message vous demande de le transmettre à une personne ou d’ouvrir un lien inattendu, reprenez votre démarche depuis l’application ou le site que vous utilisiez vous-même. L’objectif du tri est de rendre les messages plus faciles à gérer, pas de décider à votre place lesquels sont authentiques.

Après quelques jours, revenez sur les catégories autorisées. Gardez les alertes dont vous avez réellement besoin et vérifiez que les échanges attendus restent accessibles. Vous pourrez ajuster le filtrage à votre usage plutôt que de tout couper après un seul code manqué.