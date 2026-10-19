HyperOS 4 : vos messages arrivent seulement quand vous ouvrez l’application ? Voici quoi vérifier

Le téléphone reste silencieux, puis plusieurs messages apparaissent dès que vous ouvrez la messagerie. Sur un Xiaomi sous HyperOS 4, ce symptôme demande de vérifier à la fois les notifications et l’activité de l’application en arrière-plan. Ce constat ne permet toutefois pas d’attribuer le retard à la version 4.

L’application peut avoir récupéré les messages tardivement, ou les avoir reçus sans afficher l’alerte attendue. La première vérification consiste à savoir laquelle de ces situations vous rencontrez. Gardez le même échange et la même messagerie pendant les essais.

Le message est-il absent, ou simplement silencieux ?

Faites envoyer un message pendant que l’application est ouverte, puis recommencez lorsqu’elle est à l’arrière-plan. Regardez si le retard apparaît dans les deux cas, sur le Wi-Fi comme sur le réseau mobile. Si l’application ne récupère déjà rien lorsqu’elle est affichée, la piste de l’arrière-plan ne doit pas faire oublier la connexion ou le service utilisé.

Si le message est présent mais silencieux, contrôlez d’abord les autorisations de notification de l’application et les réglages internes de la conversation. Un échange volontairement mis en sourdine ne sera pas corrigé en autorisant davantage d’activité en arrière-plan.

Sur Xiaomi, contrôlez le démarrage automatique de la messagerie

Xiaomi documente un menu de démarrage automatique en arrière-plan. Sa fiche d’assistance pour le Xiaomi 14T indique le parcours Paramètres, Applications, Autorisations, puis Démarrage automatique en arrière-plan. Le constructeur recommande de ne pas couper cette possibilité pour les applications sur lesquelles on compte pour les notifications.

Le chemin constitue un point de départ documenté, pas une promesse d’intitulé identique sur tous les Redmi, POCO et Xiaomi. Sur votre version, utilisez la recherche des paramètres si nécessaire et vérifiez bien le nom de l’application avant d’intervenir.

Cette permission existe dans HyperOS au-delà de la seule version 4. L’autoriser pour une app critique peut répondre à son besoin de fonctionnement ; elle ne garantit pas que chaque serveur, chaque réseau ou chaque application remettra toujours ses messages instantanément.

Refaites le même essai avant de changer une autre option

Après le changement, refaites le même essai : application en arrière-plan, écran éteint, puis nouveau message. Notez le réseau, le délai observé et le moment où la notification apparaît. Gardez des conditions aussi proches que possible entre les essais pour comprendre l’effet du réglage.

Ne commencez pas par effacer les données de la messagerie. Cela peut retirer une session ou des éléments conservés localement sans expliquer le retard. Vérifiez les sauvegardes et les possibilités de récupération avant toute opération de ce type.

Si le problème demeure, relevez le modèle du téléphone, la version complète d’HyperOS et celle de l’application. Joignez ces informations à votre signalement, avec le délai constaté et le résultat du test sur les deux réseaux. Un message disant seulement « HyperOS 4 bloque WhatsApp » ne permet pas de faire cette différence.