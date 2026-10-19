Une application Android ne vous envoie plus d’alertes ? L’Espace privé peut l’expliquer

Une application installée dans l’Espace privé d’Android peut cesser d’envoyer des alertes dès que cet espace est verrouillé. Ce comportement est prévu : les applications qu’il contient sont arrêtées, y compris en arrière-plan. Il faut donc choisir entre leur mise à l’écart et le besoin de recevoir leurs notifications en permanence.

Commencez donc par retrouver l’instance de l’application utilisée. Si elle appartient au profil principal, le simple fait de posséder un Espace privé n’explique pas son silence. Ce sont les applications installées à l’intérieur qui subissent ces restrictions.

Verrouiller l’Espace privé ne masque pas seulement ses icônes

L’Espace privé sert à séparer certaines applications du reste du téléphone. Dans sa documentation Android, Google précise qu’une fois verrouillé, les applications de cet espace sont complètement arrêtées. Elles ne peuvent plus fonctionner au premier plan, travailler en arrière-plan ou afficher des notifications.

Une messagerie peut ainsi sembler fonctionner parfaitement à l’ouverture, puis ne plus rien signaler après le verrouillage de l’espace. Android ne masque pas seulement son icône : il interrompt son activité. Dans ce cas précis, réinstaller la messagerie ne change pas la règle appliquée par le système.

Attention aussi aux doubles installations : installer une application dans l’Espace privé crée une instance séparée. Cela ne déplace pas automatiquement les données et le compte déjà utilisés dans le profil principal. Deux icônes semblables peuvent donc correspondre à deux environnements différents.

Déverrouillez l’espace pour comparer la réception des alertes

Sur un appareil compatible, ouvrez Paramètres, Sécurité et confidentialité, puis Espace privé dans la partie Confidentialité. Authentifiez-vous avec la méthode prévue. Selon le lanceur, l’espace peut aussi être accessible en bas de la liste de toutes les applications, ou masqué lorsqu’il est verrouillé.

Ouvrez l’application depuis cet espace et vérifiez que vous êtes connecté au bon compte. Organisez ensuite un essai de notification avec une personne de confiance. Comparez son comportement lorsque l’espace est déverrouillé, puis après son verrouillage, sans modifier les autres autorisations entre les deux essais.

Si les alertes disparaissent uniquement dans le second cas, le résultat correspond au fonctionnement documenté. Si elles manquent aussi lorsque l’espace est ouvert, recherchez également une restriction propre à l’application, une conversation silencieuse ou un problème de réseau.

Les applications qui doivent vous alerter en continu demandent un autre choix

Une application dont vous consultez volontairement le contenu de temps en temps peut se prêter à cet isolement. Une application dont vous attendez une alerte urgente ou un fonctionnement continu pose une autre question : son silence pourrait vous faire manquer ce pour quoi vous l’avez installée.

Avant d’utiliser l’Espace privé pour une application de suivi ou d’alerte, vérifiez donc ses exigences. Google déconseille cet espace pour les applications qui doivent assurer des fonctions en arrière-plan pendant qu’il est verrouillé. Le bon choix ne consiste pas à installer toutes les applications sensibles au même endroit.

Si vous décidez de reprendre un usage dans le profil principal, préparez la connexion et la récupération des données avec les moyens propres au service. Ne supposez pas qu’une installation dans cet autre profil retrouvera automatiquement des fichiers conservés uniquement dans l’instance privée.

Ne supprimez pas l’Espace privé pour réparer une simple notification

Sa suppression efface les applications et leurs données locales. Google précise que ces données ne sont pas incluses dans la sauvegarde habituelle de l’appareil et que l’espace n’est pas restauré avec celle-ci. Une synchronisation cloud propre à une application peut permettre de retrouver certains contenus, à condition qu’elle existe et qu’elle ait effectivement fonctionné.

Avant toute suppression, ouvrez les applications importantes, vérifiez leurs possibilités d’export et contrôlez vos identifiants. Une copie sur un autre support doit être vérifiée avant d’effacer sa source. Le verrouillage, qui reste réversible, ne doit pas être confondu avec une réinitialisation de l’espace.

Enfin, la présence de cette fonction dépend de l’appareil et du fabricant, avec Android 15 ou une version ultérieure parmi les conditions. Le Dossier sécurisé de Samsung est une autre fonction : ses menus et ses règles ne peuvent pas être déduits de ce guide. Cherchez d’abord quel espace votre téléphone utilise réellement.