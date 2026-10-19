One UI 9 : vos notifications n’arrivent plus ? Ce réglage de veille mérite une vérification

Un message apparaît quand vous ouvrez l’application, mais votre Galaxy ne vous avait rien signalé. Avant d’accuser la mise à jour vers One UI 9, vérifiez comment cette application peut fonctionner en arrière-plan et afficher ses alertes. Samsung distingue plusieurs causes : autorisation coupée, catégorie silencieuse, veille prolongée ou mode Ne pas déranger.

Ces contrôles répondent à des symptômes différents. Une notification visible sans son ne se traite pas comme une alerte complètement absente. Choisissez une application pour le diagnostic. Notez si le message manque, si seule son alerte manque ou si elle apparaît sans son ; ces trois observations orientent la suite.

Une app autorisée peut encore avoir une catégorie silencieuse

Dans Paramètres, ouvrez Notifications puis Notifications de l’application. Sélectionnez le programme qui pose problème et vérifiez l’autorisation ainsi que les options de son, vibration et affichage. Les libellés peuvent varier avec le modèle et la version installée.

La fiche de dépannage de Samsung France distingue également les catégories de notification. Une application peut autoriser certaines alertes et en rendre d’autres silencieuses : son autorisation générale ne suffit donc pas toujours.

Si les catégories ne sont pas visibles, Samsung indique de passer par Notifications, Paramètres avancés, puis d’activer leur gestion pour chaque application. Revenez ensuite à la fiche de l’app et regardez la catégorie qui correspond au message attendu. Changez seulement ce qui est nécessaire.

La veille prolongée coupe l’activité en arrière-plan

Vérifiez si l’application est signalée en veille prolongée. La documentation destinée aux développeurs explique que ces applications redeviennent actives quand on les ouvre, puis sont rendues inactives à l’arrière-plan. Dans cet état, elles ne peuvent pas effectuer leurs activités habituelles, dont les notifications.

Pour une messagerie dont vous attendez les alertes, examinez ce statut avant de supprimer vos conversations ou de réinstaller le programme. La gestion des applications documentée par Samsung décrit ce mécanisme d’économie de ressources. Il préexiste à One UI 9 : son existence ne démontre pas un nouveau bug du système.

Décidez ensuite si cette restriction convient à cette application. Une application consultée rarement et une messagerie utilisée pour des échanges urgents n’ont pas les mêmes besoins. Il n’est pas nécessaire de lever toutes les restrictions de toutes les applications pour diagnostiquer une seule alerte manquante.

Notification visible mais muette : contrôlez le son et les modes actifs

Quand le message est bien présent, regardez le volume des notifications, le son de sa catégorie et Ne pas déranger. Samsung signale aussi l’option Désactiver tous les sons dans les améliorations de l’audition, au sein d’Accessibilité. Le volume d’une vidéo ne prouve pas que le volume des notifications est correctement réglé.

Faites ensuite envoyer un nouveau message, avec l’application fermée et le téléphone dans l’état où le problème apparaît habituellement. Notez si l’alerte arrive, si elle s’affiche et si elle sonne. Refaites cet essai après chaque changement. Vous saurez quelle option a eu un effet et pourrez laisser les autres réglages en place.