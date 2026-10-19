iPhone : le réglage qui renforce la protection si quelqu’un connaît votre code

Le code de l’iPhone sert à déverrouiller l’appareil, mais il peut aussi devenir un point faible si quelqu’un l’observe avant de voler le téléphone. La Protection en cas de vol de l’appareil ajoute des exigences pour certaines opérations sensibles : authentification biométrique sans solution de repli par code, et parfois une attente avant de modifier la sécurité du compte. Elle doit être active avant la perte ou le vol.

Face ID ou Touch ID deviennent obligatoires pour certaines actions

Sans cette protection, connaître le code peut ouvrir l’accès à des réglages ou à des informations importants. Avec elle, certaines opérations réclament Face ID ou Touch ID lorsque les conditions de protection s’appliquent. Le code ne permet alors pas de remplacer cette authentification.

Apple cite notamment l’utilisation des mots de passe et des clés d’accès enregistrés dans le trousseau, certaines informations de paiement dans Safari ou la désactivation du mode Perdu. Il ne faut pas en déduire que chaque fonction de l’iPhone devient inaccessible avec le code : les exigences supplémentaires visent une liste d’actions précises.

La documentation de la Protection en cas de vol précise par exemple que des achats Apple Pay restent possibles avec le code de l’iPhone. La fonction renforce des points de contrôle sans supprimer tous les usages de ce code.

L’option Toujours étend la protection aux lieux connus

Par défaut, les mesures supplémentaires interviennent lorsque l’iPhone se trouve en dehors de lieux connus, comme votre domicile ou votre travail. Le système reconnaît aussi certains endroits où l’appareil est régulièrement utilisé. Vous ne rencontrez donc pas nécessairement les mêmes demandes de vérification chez vous et dans un lieu inhabituel.

Une autre option permet d’appliquer ces exigences quel que soit l’endroit : dans les réglages de la protection, la section Exiger un délai de sécurité propose Toujours. Malgré son intitulé centré sur le délai, Apple indique que ce choix impose aussi les authentifications biométriques concernées, sans recours au code, même dans un lieu connu.

L’option Toujours rend aussi vos propres changements de sécurité plus contraignants. Prenez le temps de la choisir avant un déplacement ou une cession du téléphone, plutôt que de découvrir une attente lorsque vous souhaitez modifier le compte en urgence.

Le délai d’une heure sert à ralentir les changements critiques

Pour des opérations telles que modifier le mot de passe du compte Apple, changer le code de l’iPhone ou ajouter une apparence Face ID, un délai de sécurité peut être nécessaire. Le déroulement prévoit une authentification biométrique, une attente d’une heure, puis une seconde authentification.

Le but est de laisser du temps au propriétaire pour réagir, notamment en marquant le téléphone comme perdu. Ce délai n’est pas une minuterie qui efface les données et ne signifie pas qu’un voleur obtient automatiquement l’accès au bout d’une heure : la seconde vérification biométrique reste nécessaire pour les opérations concernées.

À l’inverse, n’attendez pas qu’un vol survienne pour chercher à activer cette protection. Elle se prépare sur l’appareil que vous avez encore en main. Après une perte, les démarches passent par les outils de localisation et de sécurisation du compte.

Vérifiez que la protection est active avant d’en avoir besoin

La fonction est disponible à partir d’iOS 17.3. Elle demande notamment un code de déverrouillage, Face ID ou Touch ID, l’identification à deux facteurs du compte Apple, Localiser et les Lieux importants. Elle peut être activée par défaut : vérifiez l’état affiché plutôt que le supposer.

Ouvrez Réglages, puis Face ID et code, ou Touch ID et code selon le modèle. Saisissez votre code pour accéder aux options. Ouvrez Protection en cas de vol de l’appareil et contrôlez son activation. Examinez l’option de délai et choisissez le comportement adapté à vos usages.

Après un transfert vers un nouvel iPhone, la configuration peut être restaurée, mais la reconnaissance des lieux connus peut demander du temps. Si une attente apparaît alors que vous êtes chez vous, vérifiez ce contexte avant de conclure à un dysfonctionnement.

Pour une vente ou une reprise, préparez la désactivation et l’effacement avec la procédure Apple, sans attendre de remettre le téléphone à l’acheteur. Au quotidien, gardez aussi un code difficile à observer : cette protection ajoute un obstacle utile, elle ne rend pas prudent le partage de votre code d’accès.