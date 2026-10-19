HyperOS 4 : le flash de votre Xiaomi peut rendre ses notifications plus visibles

Le téléphone vibre sur un meuble et vous ne remarquez rien. Un signal lumineux peut être plus visible dans cette situation. Sur les Xiaomi compatibles, les alertes lumineuses ajoutent un signal visible avec le flash de l’appareil photo, l’écran, ou les deux. Si vous utilisez HyperOS 4, cette option d’accessibilité mérite d’être recherchée avant d’installer une application dédiée.

Le réglage est documenté par Xiaomi pour HyperOS : il ne s’agit pas d’une nouveauté exclusive à la version 4. Sa présence et son intitulé dépendent du téléphone et du logiciel installé.

Cherchez les alertes lumineuses dans Accessibilité

La documentation française de Xiaomi indique le parcours Paramètres, Paramètres supplémentaires, Accessibilité, puis Audition. La fonction peut apparaître avec un libellé traduit de « Beam pour les notifications ».

Deux options sont proposées dans cette documentation : Flash de l’appareil photo et Écran. Il est possible d’en choisir une ou d’activer les deux. Si vous ne retrouvez pas le même chemin, cherchez « flash » ou « notifications » dans les paramètres, puis vérifiez qu’il s’agit bien d’une alerte d’accessibilité.

Écran ou flash : comparez leur visibilité à votre place habituelle

Testez d’abord une seule option avec une notification ordinaire. Regardez le résultat lorsque le téléphone est posé comme vous le laissez habituellement : un signal à l’arrière n’a pas la même visibilité qu’un changement sur l’écran. La coque, la position du téléphone et la lumière de la pièce peuvent aussi modifier ce que vous remarquez.

Comparez les deux signaux dans les conditions où vous manquez habituellement vos alertes. Si l’effet lumineux devient gênant au travail ou le soir, revenez au même menu et désactivez l’option concernée. Xiaomi recommande explicitement la prudence aux personnes sensibles à la lumière.

Une alerte lumineuse ne débloque pas les messages en retard

Ce signal complète une notification ; il ne résout pas sa réception. Si une application n’est pas autorisée à vous avertir, ou si ses messages n’arrivent qu’à son ouverture, vérifiez d’abord ce fonctionnement. Vous pourrez ensuite choisir comment les alertes réellement reçues doivent se manifester.

Demandez ensuite à une personne de confiance de vous envoyer un message : vous pourrez observer ensemble le signal visuel, le son et la vibration. Gardez la combinaison qui vous convient, sans supposer que les mêmes effets seront proposés sur chaque appareil équipé d’HyperOS 4.