iPhone Duo : Apple ne sait toujours pas quand les stocks répondront à la demande

L’iPhone Duo est arrivé en magasin le 23 octobre, mais Apple reste incapable de dire quand son premier modèle pliable sera disponible en quantité suffisante. Interrogé par Reuters le 2 novembre, John Ternus a reconnu que la production ne répondait toujours pas à la demande.

La production augmente, les tensions persistent

Apple poursuit sa montée en cadence. Le dirigeant n’a toutefois donné à Reuters aucune échéance pour le retour à l’équilibre entre l’offre et la demande. La fin des difficultés d’approvisionnement n’a donc pas de date annoncée.

Pour les acheteurs, la distinction compte : fabriquer davantage d’appareils ne suffit pas à raccourcir l’attente si les commandes continuent d’absorber la production. Apple ne communique pas les volumes permettant de mesurer cet écart.

Le lancement commercial est acquis. La disponibilité immédiate, elle, reste une autre affaire.

En France, le délai se lit configuration par configuration

L’annonce française du lancement renvoie vers les boutiques, le site d’Apple et l’application Apple Store. Elle confirme la commercialisation du téléphone, sans garantir qu’un exemplaire donné attend dans le magasin de votre choix. Une date de livraison et une proposition de retrait répondent à deux situations différentes.

La déclaration de John Ternus ne fournit pas de calendrier propre à la France. Une estimation relevée à l’étranger ne permet pas davantage de dater une commande française : il faut consulter le délai affiché pour la configuration et l’adresse choisies. Aucun retour général des stocks à une date précise ne peut être déduit de cet entretien.

Apple répond aussi aux retours pour écran fissuré

Le patron d’Apple a également évoqué une très petite proportion de retours liés à l’écran, avec des remplacements à la clé, sans communiquer de pourcentage. Menow a consacré un article distinct aux nouvelles consignes de prise en charge dans les magasins Apple. Cette procédure concerne les propriétaires déjà équipés ; elle ne constitue pas un calendrier de réapprovisionnement pour les nouvelles commandes.