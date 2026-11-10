iPhone Duo : les 5 détails à connaître avant de craquer pour le pliant d’Apple

Puissance en jeu, autonomie, empreinte, caméras et clavier : un essai détaillé révèle ce qui compte au quotidien, au-delà du seul débat sur l’écran.

L’iPhone Duo ne se résume pas à sa pliure ni au rendu de son écran. Le passage au format pliant change aussi la façon de jouer, de déverrouiller le téléphone ou de cadrer une photo. Dans son essai publié ce 9 novembre, Linus Tech Tips met en évidence cinq aspects qui peuvent peser davantage qu’une démonstration spectaculaire en magasin.

Nous avons déjà expliqué le compromis entre les reflets et les noirs de son écran. Voici les autres enseignements concrets de cette utilisation prolongée. Les avis et mesures cités sont ceux de la chaîne et de son laboratoire, pas les résultats d’un test réalisé par Menow.

1. La puce est puissante, mais les longues parties changent la comparaison

Le Duo embarque une A20 Pro. Cela ne signifie pas qu’il maintient exactement les performances d’un iPhone 18 Pro ou Pro Max. Le laboratoire de LTT constate un recul face à ces deux modèles lors des charges prolongées, notamment en jeu. La chaîne l’associe aux contraintes de dissipation du boîtier pliant, avec moins de surface disponible pour évacuer la chaleur.

Pour ouvrir des applications ou retoucher quelques images, ce classement ne raconte pas toute l’expérience. Il devient plus pertinent si vous jouez longtemps : une séquence de quelques secondes et une partie de trente minutes ne demandent pas le même effort au refroidissement. Le test ne présente d’ailleurs pas le Duo comme un appareil lent ; il rappelle qu’une même famille de puces ne donne pas des résultats identiques dans tous les boîtiers.

La vidéo ci-dessous, en anglais, montre le téléphone et les usages décrits dans cet article. Elle comporte un partenariat commercial avec Dbrand ; les accessoires présentés dans ce cadre ne sont pas nécessaires pour comprendre les observations rapportées ici.

2. Fermer le téléphone peut compter davantage pour l’autonomie que prévu

LTT rapporte environ 24 heures de vidéo en streaming sur l’écran intérieur, contre près de 34 heures sur l’extérieur. Dans ce protocole, l’écart approche donc dix heures pour la même catégorie d’activité. Il ne faut pas le convertir en dix heures supplémentaires sur n’importe quelle journée : la luminosité, le réseau, les jeux et les prises de vue changent la consommation.

Le résultat fournit tout de même une indication utile. Garder l’appareil fermé pour consulter un message ou effectuer une tâche courte évite d’allumer systématiquement la plus grande surface. À l’inverse, si votre achat vise surtout de longues séances de lecture ou de vidéo sur l’écran intérieur, c’est le résultat de cet écran qu’il faut regarder, pas le chiffre le plus flatteur du téléphone.

3. Touch ID revient, mais le bon geste s’apprend ouvert et fermé

Le capteur d’empreintes est intégré au bouton latéral, comme le confirme le guide matériel d’Apple. Linus apprécie de pouvoir réveiller et authentifier l’appareil d’un même geste, mais regrette l’absence de Face ID. Il trouve aussi le bouton moins naturel à atteindre lorsque le Duo est déplié.

Ce choix ne change pas seulement la première ouverture de la journée. Il intervient quand une application demande une authentification ou lorsque vous tenez le téléphone différemment. Lors d’une prise en main, reproduisez vos gestes habituels : appareil posé, usage à une main, puis à deux mains. L’empreinte peut être pratique sans remplacer à l’identique la reconnaissance du visage.

4. La caméra intérieure n’est pas celle à choisir pour tous vos portraits

La caméra dissimulée sous le grand écran privilégie la discrétion. Le vidéaste juge son image suffisamment exploitable pour des appels FaceTime compressés, mais en souligne la douceur. Pour un autoportrait soigné, il préfère la caméra de l’écran extérieur, dont le capteur carré facilite un cadrage horizontal ou vertical.

Au dos, le Duo dispose d’un appareil principal et d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels chacun. Son grand écran ne devient pourtant pas automatiquement un immense viseur : la chaîne critique la surface limitée consacrée à l’aperçu photo quand le téléphone est déplié. Comparez donc aussi le confort pour cadrer, pas seulement les clichés terminés. L’écran le plus grand n’est pas toujours la position la plus commode pour prendre une photo.

5. Le clavier peut reprendre une partie de la place que vous venez de gagner

C’est un essai à faire avant de choisir ce format. LTT relève des espaces perdus ou des présentations simplement agrandies dans plusieurs applications, alors que Plans lui paraît utiliser efficacement les deux écrans. Ces exemples concernent les versions de son essai : les développeurs peuvent revoir leur présentation.

Le clavier réduit aussi l’espace disponible pour lire une conversation sur l’écran extérieur. Des dispositions à une main et séparée existent, mais Linus regrette les possibilités limitées pour déplacer ou redimensionner les touches. Ses critiques de correction automatique reposent sur un usage en anglais ; elles ne démontrent pas un comportement identique en français.

Ouvrez votre messagerie, écrivez un texte un peu long, puis cherchez une information dans une carte ou un document. Si vous devez constamment masquer le clavier ou changer de position pour consulter le contenu, vous aurez identifié une contrainte réelle de votre usage. C’est plus instructif qu’un grand écran ouvert sur une application choisie uniquement pour la démonstration.