Photos, vidéos, reflets et selfies : une comparaison nocturne montre pourquoi les deux iPhone ne se départagent pas toujours de la même façon.

iPhone Duo ou iPhone 18 Pro Max : la nuit révèle des différences qu’on ne voit pas en magasin

Un téléphone peut réussir une photo de nuit et décevoir quelques secondes plus tard en vidéo. Le comparatif nocturne de l’iPhone Duo et de l’iPhone 18 Pro Max montre précisément cette différence, avec un autre enseignement utile : le pliable conserve un vrai intérêt pour les selfies.

Vitrines éclairées, spectacle lumineux, visages à l’intérieur d’un bar : ces scènes sont plus révélatrices qu’une photo prise dehors en pleine journée. Elles obligent le smartphone à composer avec peu de lumière, des sujets qui bougent et des sources lumineuses capables de produire des reflets. Dans sa comparaison réalisée de nuit à San Francisco, CNET confronte les deux iPhone à plusieurs de ces situations. Les résultats ne constituent pas un classement universel, mais ils aident à comprendre ce que l’on achète réellement.

La photo fixe laisse davantage de chances au Duo

Lors d’un spectacle de projections, le vidéaste obtient des images convaincantes avec les deux appareils. Il retient même une photo du Duo parmi ses préférées. Le contexte compte : le public est assis, le photographe peut stabiliser son téléphone et les sujets ne traversent pas rapidement le cadre.

Un mode Nuit peut profiter du temps disponible pour construire une image plus claire. Cette méthode convient bien à un bâtiment, à une décoration ou à une scène immobile. Elle devient moins confortable quand on veut saisir un enfant, un animal ou quelqu’un qui tourne la tête. Stabiliser ses mains ne suffit alors pas : le sujet doit aussi rester suffisamment immobile.

C’est pourquoi la photo nocturne ne se résume pas à demander quel téléphone produit l’image la plus lumineuse. Il faut regarder les textures, les contours et les déplacements pendant la prise de vue.

En vidéo, l’écart devient plus difficile à masquer

Le passage dans un bar peu éclairé fait ressortir les différences. CNET décrit des vidéos du Duo plus douces et plus bruitées, tandis que le Pro Max conserve davantage de détails dans plusieurs séquences. Les photos des deux appareils peuvent parfois sembler proches ; les vidéos permettent de distinguer plus facilement leurs limites.

Une vidéo doit enregistrer une succession d’images à une cadence donnée. Elle ne dispose pas de la même liberté qu’une photo nocturne pour prolonger la capture d’une scène. Une image fixe satisfaisante ne garantit donc pas une vidéo aussi propre dans le même endroit.

Le Pro Max dispose en outre de commandes que l’auteur exploite volontairement. Le comparatif n’est pas une confrontation où tous les réglages restent constamment identiques et automatiques. Il montre aussi ce qu’un utilisateur expérimenté peut obtenir en intervenant sur l’exposition.

Les lumières et les reflets changent la lecture du résultat

Face à des guirlandes, le Duo montre des halos et des reflets marqués dans la démonstration. Le Pro Max est utilisé avec une ouverture plus fermée pour donner aux points lumineux une forme étoilée. C’est un choix esthétique, pas simplement une preuve qu’une image serait toujours meilleure que l’autre.

Le réflexe utile avant de photographier une rue éclairée est de contrôler le résultat à l’écran, puis de déplacer légèrement le cadrage si un reflet traverse un visage. Une lumière située juste hors du cadre peut également gêner. Et une lentille propre reste indispensable : les traces de doigts peuvent accentuer l’aspect diffus des éclairages.

Pour comparer deux photos, regardez la même zone : cheveux, vêtements, enseigne ou détails dans l’ombre. Une exposition plus claire peut être agréable à première vue tout en effaçant une partie des textures.

Le pliable garde un avantage concret pour se photographier

Le Duo permet de cadrer un selfie avec ses appareils photo arrière grâce à son écran extérieur. CNET souligne l’intérêt de cette possibilité dans son essai nocturne. Elle évite de limiter systématiquement les autoportraits à la caméra frontale.

Le format pliable peut aussi servir à poser l’appareil pour une prise de vue, à condition de choisir une surface stable et sûre. Ce confort n’améliore pas à lui seul le matériel photo, mais il peut aider à obtenir une image nette lorsque l’on manque de lumière.

Pour filmer souvent des soirées, des spectacles ou des scènes familiales en intérieur, les séquences présentées donnent donc un argument au Pro Max. Pour des photos plus posées et des selfies avec cadrage sur l’écran extérieur, le Duo conserve des usages intéressants. La différence se joue moins sur le nombre de mégapixels que sur les scènes que vous voulez réellement garder.

Le format reste un autre critère : notre comparaison des usages du Duo et du Pro Max détaille ce que change le grand écran au quotidien.