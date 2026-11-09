Les 6,96 pouces évoqués dans une fuite concernent le Pro Max. Voici ce que donnent les diagonales supposées face aux iPhone actuels, sans confondre écran et boîtier.

iPhone 20 Pro : un écran proche de 7 pouces ? Attention au modèle dont parle la fuite

Le visuel associe l’iPhone X à un concept d’iPhone anniversaire.

La rumeur d’un iPhone proche de 7 pouces concerne le futur modèle Pro Max, pas l’iPhone 20 Pro de taille inférieure. Les chiffres rapportés sont de 6,41 pouces pour le Pro et 6,96 pouces pour le Pro Max. Ils proviennent d’une fuite publiée en septembre : leur reprise aujourd’hui ne constitue ni une nouvelle annonce d’Apple, ni une confirmation des produits de 2027.

Comparer ces diagonales aux iPhone actuels permet néanmoins de comprendre ce qui pourrait changer. Le point important n’est pas seulement le passage symbolique vers « 7 pouces », mais la façon dont la surface affichée s’intègre au téléphone.

Deux tailles de test, pas un écran unique pour tous les Pro

Le leaker Digital Chat Station évoquait sur Weibo des écrans de test de 6,41 et 6,96 pouces, avec des résolutions respectives de 2 686 × 1 236 et 2 912 × 1 340 pixels. Android Authority a relayé ces informations le 21 septembre. Il faut conserver leur statut de rumeur sur des prototypes.

Format comparé iPhone 18 Pro actuel Projet iPhone 20 rapporté Pro 6,27 pouces dans le rectangle standard 6,41 pouces, non confirmé Pro Max 6,86 pouces dans le rectangle standard 6,96 pouces, non confirmé

Apple commercialise ces écrans actuels sous les appellations arrondies de 6,3 et 6,9 pouces. Ses caractéristiques officielles donnent aussi les mesures dans un rectangle standard, reproduites ici pour limiter les effets d’arrondi. La surface réellement visible reste moindre à cause des angles arrondis.

Une différence mesurable, pas un téléphone transformé en tablette

Si ces diagonales sont mesurées selon la même méthode, l’écart serait de 0,14 pouce pour le Pro et de 0,10 pouce pour le Pro Max, soit environ 3,6 et 2,5 mm supplémentaires sur la diagonale. Ce calcul ne représente ni un gain de largeur de l’appareil ni une augmentation de sa hauteur.

La diagonale relie deux coins opposés de l’écran. Les dimensions du boîtier dépendent aussi des bordures et de la forme retenue. Sans mesures fiables de la coque finale, impossible de conclure que le futur Pro Max sera sensiblement plus encombrant dans une poche ou moins facile à tenir d’une main.

Les bords incurvés restent une piste, pas une photo révélée

La même fuite évoque un écran courbé sur ses quatre côtés et une petite ouverture frontale à l’étude. Elle ne fournit pas de photographie vérifiée du prototype. Les concepts qui circulent servent à représenter une idée ; ils ne montrent pas nécessairement ce qu’Apple commercialisera.

Menow avait déjà détaillé le scénario d’un changement de design pour l’iPhone anniversaire. Les chiffres d’écran apportent une comparaison supplémentaire, sans lever les incertitudes sur les capteurs frontaux, le nom commercial ou la sortie.

Pour un achat, ne mettez donc pas en balance un iPhone disponible et une fiche technique supposée comme s’ils avaient été testés ensemble. Il faudra les dimensions finales et les premières prises en main pour juger le gain de confort visuel face à la place occupée en main.