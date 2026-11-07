iPhone 20 : Apple pourrait préparer son plus grand changement de design depuis l’iPhone X

L’iPhone de 2027 pourrait marquer une rupture comparable à celle de l’iPhone X. C’est l’idée remise en avant le 6 novembre par le compte Apple Club sur X, qui évoque un changement majeur du langage esthétique du téléphone. Le compte n’est pas affilié à Apple et sa publication ne constitue pas une annonce du fabricant.

Le parallèle a un sens : 2027 marquera les vingt ans du premier iPhone, dix ans après le modèle X. Reste à distinguer ce précédent historique des caractéristiques encore supposées du prochain appareil.

Publication de Apple Club 6 novembre 2026

L’iPhone X avait changé la manière d’utiliser le téléphone

En septembre 2017, Apple ne s’était pas contenté de modifier une coque. L’iPhone X associait un écran OLED de 5,8 pouces à Face ID, rendu possible par le système de caméras TrueDepth. Le bouton d’accueil laissait place à des gestes, notamment le balayage depuis le bas de l’écran pour revenir à l’accueil.

C’est ce qui rend la comparaison importante. Une rupture de design peut modifier l’interface et les habitudes, pas seulement la silhouette. Pour reproduire un changement de cette ampleur, un futur iPhone devrait apporter davantage qu’un écran un peu plus grand.

Le scénario de 2027 circulait déjà avant ce tweet

Les rumeurs sur un modèle anniversaire évoquent notamment un écran incurvé sur ses quatre côtés et une place accrue donnée au verre. Ces pistes figuraient déjà dans les informations publiées avant novembre : le message du 6 novembre ne les transforme pas en caractéristiques confirmées.

La question des capteurs frontaux reste particulièrement délicate. Faire disparaître une découpe exige de traiter à la fois la caméra et les éléments nécessaires à Face ID. Les informations rapportées ne permettent pas de considérer comme acquis un écran entièrement dépourvu d’ouverture.

La piste d’un regroupement des commandes sur l’iPhone Pro de 2027 concerne un autre aspect de la conception. Ces rumeurs distinctes ne doivent pas être assemblées pour fabriquer une fiche technique certaine.

Un nom et une apparence encore à confirmer

« iPhone 20 » désigne ici le modèle anniversaire attendu dans les rumeurs. Apple n’a confirmé ni ce nom commercial, ni une date de présentation, ni son apparence finale. Le comparatif visuel avec l’iPhone X est une projection, pas une photo du futur appareil.

Pour un acheteur, la différence est concrète : ces images ne suffisent pas à décider d’attendre un modèle précis. Il faudra juger les changements annoncés, leurs effets sur l’usage et leur disponibilité réelle lorsque le fabricant les présentera.