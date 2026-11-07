iPhone Pro de 2027 : Apple pourrait regrouper deux commandes sur un seul bouton

Sur les iPhone Pro actuels, le bouton Action peut lancer un raccourci, tandis que la commande de l’appareil photo sert à ouvrir et piloter la caméra. Une fuite du 6 novembre évoque un changement pour les iPhone Pro de 2027 : le bouton Action dédié pourrait disparaître et ses fonctions passeraient sur la commande de l’appareil photo.

Un appui long prendrait le relais

L’information est attribuée au compte Instant Digital sur Weibo et relayée par MacRumors. Le scénario rapporté est celui d’un appui prolongé sur la commande photo pour déclencher les actions personnalisées. Apple n’a annoncé ni ce changement ni le nom des prochains iPhone Pro. La photo en tête montre un iPhone 18 Pro.

Le vrai changement serait de retrouver le bon geste

Si votre bouton Action sert à allumer la lampe, démarrer une note vocale ou passer en mode silencieux, le scénario évoqué ne supprimerait pas nécessairement ces fonctions. Il changerait l’endroit et le geste pour les déclencher. Aujourd’hui, les deux commandes étant séparées, on peut retrouver le raccourci au toucher sans chercher le bouton de l’appareil photo.

Le point que la fuite laisse ouvert est la cohabitation des gestes. La commande photo peut déjà servir à prendre une image et à accéder à certains réglages. Il faudra voir quel geste ouvrirait l’appareil photo, lequel lancerait un raccourci et quelles options resteraient personnalisables. C’est ce détail qui dira si la fusion simplifie vraiment l’usage.