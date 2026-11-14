iPhone 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max, Galaxy S26 Ultra : quel zoom pour un concert ?

Au fond d’une salle, le Galaxy S26 Ultra dispose d’un téléobjectif natif à 5×, contre 4× pour l’iPhone 18 Pro Max et une focale équivalente à 75 mm pour le Xiaomi 18 Pro Max. Cette différence change le cadrage que vous pouvez obtenir depuis votre place. La lumière sur le visage de l’artiste, le mouvement et le traitement vidéo peuvent ensuite faire basculer le résultat. Voici comment choisir sur la base des modules réellement présents.

Quel objectif se cache derrière le bouton de zoom ?

Les focales équivalentes permettent de comparer le cadrage plus directement que le multiplicateur affiché par chaque marque. Les caractéristiques viennent des fiches de l’iPhone 18 Pro Max, du Galaxy S26 Ultra et du Xiaomi 18 Pro Max chinois.

iPhone 18 Pro Max Xiaomi 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Caméra principale 48 Mpx, 24 mm, f/1,48 à f/4 200 Mpx 200 Mpx, f/1,4 Ultra grand-angle 48 Mpx, 13 mm, f/2,2 50 Mpx 50 Mpx, f/1,9 Téléobjectif natif 4×, 100 mm, 48 Mpx, f/2,8 75 mm, 200 Mpx, f/2,4 3×, 10 Mpx, f/2,4 et 5×, 50 Mpx, f/2,9 Zoom plus serré 8× à 200 mm, 12 Mpx par recadrage Recadrage à partir du téléobjectif au-delà de sa focale native 10× annoncé de qualité optique, zoom numérique jusqu’à 100× Situation à privilégier Scène à moyenne ou longue distance et cadrage autour de 100 mm Artiste et décor dans le même cadre avec le 75 mm Choix entre plan moyen à 3× et plan serré à 5× Situation en France Commercialisé Présentation mondiale annoncée le 17 novembre, fiche française à vérifier Commercialisé

Le 8× de l’iPhone et le 10× du Galaxy exploitent un recadrage. Leurs plans peuvent être utilisables quand les projecteurs éclairent bien le sujet, mais les chiffres seuls ne départagent ni la netteté ni le bruit vidéo. Les 200 Mpx du Xiaomi ne suffisent pas non plus à prédire le niveau de détail d’un visage qui bouge dans une lumière faible.

Le bon zoom dépend de votre place

Près de la scène, commencez à 1× pour garder plusieurs artistes, puis passez au 75 mm du Xiaomi ou au 3× du Samsung si vous voulez isoler une personne tout en conservant son instrument. Depuis le milieu de la salle, le 4× de l’iPhone donne un cadre plus serré. Au fond, commencez par le 5× du Galaxy, puis montez seulement si le plan reste suffisamment lumineux et stable. Depuis les gradins, un plan un peu plus large où l’artiste reste visible peut être plus agréable qu’un visage agrandi qui sort du cadre à chaque déplacement.

Le réglage à essayer avant le premier morceau

Filmez quelques secondes en 4K à 30 images par seconde, puis regardez la séquence à taille normale. En lumière faible, 30 images par seconde laissent davantage de latitude sur le temps d’exposition par image que 60. Gardez 60 pour des mouvements rapides si l’éclairage de la scène suffit. Si les projecteurs effacent le visage, baissez légèrement l’exposition lorsque l’application le permet. Tenez le téléphone à deux mains et choisissez le cadrage avant de filmer pour éviter les sauts de rendu lors du changement d’objectif. Vérifiez aussi le règlement de la salle.

Si votre priorité est d’avoir deux cadrages télé natifs, le Samsung offre le plus de souplesse sur la fiche technique. Si vous filmez surtout autour de 100 mm et que vous êtes déjà équipé en Apple, le 4× de l’iPhone est le meilleur point de départ. Pour le Xiaomi, attendez la présentation française avant de décider d’un achat ou d’un import, et comparez si possible des extraits filmés dans une salle similaire. Aucun des trois appareils n’a été testé côte à côte ici.