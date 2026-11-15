iPhone 18 Pro vs Pixel 11 Pro : zoom 5× ou ralenti 4K, lequel vous sera le plus utile ?

Depuis les gradins, vous pouvez vouloir deux choses très différentes de votre téléphone : rapprocher le sujet pour une photo ou ralentir le moment décisif en vidéo. Le Pixel 11 Pro dispose d’un téléobjectif optique 5×, contre 4× pour l’iPhone 18 Pro. L’iPhone, lui, peut filmer en 4K à 120 images par seconde avec sa caméra principale. Ce sont deux avantages concrets, à condition de savoir quand ils s’appliquent.

Le Pixel cadre plus serré, l’iPhone garde un 4× intéressant pour les portraits

Le téléobjectif optique 5× du Pixel 11 Pro cadre plus serré depuis le même emplacement. C’est pratique pour photographier un joueur à l’autre bout du terrain ou isoler un détail sur un monument. À l’inverse, le téléobjectif 4× de l’iPhone, équivalent à 100 mm, donne un peu plus de recul pour un portrait serré quand vous ne pouvez pas vous éloigner.

Attention aux chiffres affichés dans l’application photo. Le 8× de l’iPhone recadre l’image du téléobjectif pour produire une photo de 12 Mpx. Le 10× de qualité optique annoncé par Google s’appuie également sur le capteur du téléobjectif. Si vous achetez pour photographier de loin, comparez d’abord les objectifs dédiés 4× et 5×, puis les résultats aux grossissements supérieurs. Une photo de concert en faible lumière reste un test à part entière : le cadrage ne dit rien, à lui seul, sur le bruit ou la netteté d’un sujet en mouvement.

Caractéristique iPhone 18 Pro Pixel 11 Pro Écran OLED 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz OLED 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz Appareil photo principal 48 Mpx, 24 mm, ouverture variable f/1,48 à f/4 50 Mpx, ouverture f/1,68 Ultra grand-angle 48 Mpx, 120°, photo macro 48 Mpx, 123°, autofocus et photo macro Téléobjectif dédié 48 Mpx, 4×, f/2,8, stabilisé 48 Mpx, 5×, f/2,8, stabilisé Caméra avant 18 Mpx avec autofocus 42 Mpx avec autofocus, champ de vision de 103° Vidéo 4K arrière Jusqu’à 120 images/s en Dolby Vision sur la caméra principale Jusqu’à 60 images/s en enregistrement standard Vidéo 8K — 24 ou 30 images/s avec Video Boost Vidéo 4K avant Jusqu’à 60 images/s Jusqu’à 60 images/s Fonctions vidéo à retenir Mode Cinématique, Apple Log 2, ProRes et enregistrement externe compatible Video Boost, Vision de nuit vidéo, HDR 10 bits et Gomme magique audio Stockage 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To 256 Go, 512 Go ou 1 To Prix de référence en France, à 256 Go 1 479 € 1 199 €, hors remise

À 1×, l’iPhone apporte un réglage physique utile si vous aimez contrôler votre image. Son ouverture peut aller jusqu’à f/4, ce qui augmente la profondeur de champ à cadrage égal. Cela peut aider à garder plusieurs visages nets sur une photo de groupe prise de près. Le Pixel répond avec des outils qui interviennent davantage au moment de la prise de vue ou après. La fonction Meilleure prise de Google, par exemple, aide à sauver une photo de groupe quand quelqu’un a fermé les yeux.

En vidéo, demandez-vous quand vous avez besoin du fichier

Vous filmez un geste rapide et voulez le ralentir au montage ? La 4K à 120 images par seconde de l’iPhone permet un ralenti quatre fois plus lent sur une séquence exportée à 30 images par seconde. C’est utile pour un saut, un plongeon ou une action sportive. Ce mode est réservé à la caméra principale, un détail important si vous filmez depuis loin et comptiez utiliser le téléobjectif. Pour un montage avec étalonnage, l’iPhone propose aussi Apple Log 2. Le ProRes à 120 images/s en 4K nécessite un enregistrement externe.

Vous filmez une rue de nuit et pouvez attendre avant de partager ? Le Pixel propose Video Boost, qui traite la séquence dans le cloud via Google Photos. La procédure de Google précise que l’aperçu immédiatement disponible est en 1080p à 30 images/s et en SDR. Il faut activer la sauvegarde et attendre le traitement pour récupérer la version optimisée. Si vous activez l’option Économiseur d’espace dans Google Photos, la version optimisée reste en 1080p. Pour un clip à envoyer tout de suite, le Pixel peut filmer directement en 4K jusqu’à 60 images/s en mode standard.

À 256 Go, qui devrait payer 280 € de plus ?

L’écart de 280 € correspond au prix annoncé par Apple pour l’iPhone 18 Pro et au prix de référence du Pixel 11 Pro indiqué par Google, hors remises.

Je prendrais le Pixel 11 Pro si je photographie souvent des sujets éloignés et que la 4K à 60 images/s suffit à mes vidéos. Je choisirais l’iPhone 18 Pro si je filme pour monter ensuite, avec un vrai besoin de ralenti 4K, de réglages manuels ou d’Apple Log 2. Si vos clips finissent surtout dans une conversation familiale, le mode vidéo le plus coûteux a peu de chances de peser autant dans votre quotidien que le cadrage du téléobjectif ou les 280 € d’écart.