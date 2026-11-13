iPhone 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max, Galaxy S26 Ultra : cinq mobiles face à face

Cinq smartphones haut de gamme reviennent dans les comparaisons de performances : iPhone 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, OPPO Find X10 Pro Max et Pixel 11 Pro XL. Ils ne sont pas évalués dans un protocole commun. Pour choisir, il faut distinguer la rapidité sur une tâche courte de la capacité à rester fluide pendant une session de jeu ou un long tournage.

Le tableau des cinq smartphones

Modèle Écran Puce Batterie et recharge Photo arrière Repère pour la France iPhone 18 Pro Max OLED 6,9 pouces, jusqu’à 120 Hz Apple A20 Pro 43 h de lecture vidéo annoncées. Jusqu’à 50 % en 15 min avec un adaptateur compatible de 60 W ou plus. Trois capteurs arrière de 48 Mpx, téléobjectif optique 4×. Fiche France. À privilégier si vos applications et votre flux vidéo sont déjà sur iOS. Xiaomi 18 Pro Max 6,9 pouces, jusqu’à 120 Hz, écran secondaire au dos Snapdragon 8 Elite de 6e génération 8 500 mAh, 100 W filaire et 50 W sans fil sur la version chinoise. Capteur principal et téléobjectif de 200 Mpx, zoom optique 3,2×. Lancement mondial annoncé le 17 novembre. Vérifiez la batterie et le prix de la version française avant d’acheter. Galaxy S26 Ultra 6,9 pouces avec filtre de confidentialité intégré Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy 5 000 mAh, 60 W filaire. Principal 200 Mpx, ultra grand-angle 50 Mpx, téléobjectifs 3× (10 Mpx) et 5× (50 Mpx). Fiche France. Deux focales dédiées pour le portrait et les sujets éloignés. OPPO Find X10 Pro Max AMOLED 6,78 pouces, 1 à 120 Hz, jusqu’à 144 Hz dans certains jeux MediaTek Dimensity 9600 Pro 7 150 mAh pour la référence européenne, 80 W filaire et 50 W sans fil. Trois capteurs de 200 Mpx, dont un ultra grand-angle et un téléobjectif optique 3×. Référencé chez OPPO France. Vérifiez le stock et la référence régionale. Google Pixel 11 Pro XL OLED LTPO de 171 mm (environ 6,7 pouces), 1 à 120 Hz Google Tensor G6 5 115 mAh. Jusqu’à 75 % en 30 min avec un chargeur USB-C PPS de 45 W ou plus. Qi2 jusqu’à 25 W. Principal 50 Mpx, ultra grand-angle 48 Mpx, téléobjectif optique 5× de 48 Mpx. Fiche France. Versions 256 Go, 512 Go et 1 To.

Les chiffres viennent des fiches des constructeurs. Les heures de lecture vidéo annoncées par Apple, les capacités en mAh et les durées de charge décrivent des mesures différentes. Elles ne permettent pas de classer les cinq appareils par autonomie.

Les cinq appareils répondent à des besoins différents

L’iPhone 18 Pro Max est le choix à examiner si vos jeux, vos applications ou votre matériel sont déjà liés à iOS. Sur le Xiaomi 18 Pro Max, la fiche chinoise annonce notamment 8 500 mAh et deux modules photo de 200 mégapixels. La capacité est intéressante si vous cherchez de l’endurance, mais seule une comparaison à luminosité et usage identiques permet de convertir cet écart en heures.

Pour le Galaxy S26 Ultra, l’OPPO Find X10 Pro Max et le Pixel 11 Pro XL, comparez aussi la stabilité en jeu, le traitement des photos et l’écosystème logiciel. Un score unique de processeur ne mesure ni la chauffe après vingt minutes ni la vitesse d’un export dans votre application habituelle. Et les mégapixels ne mesurent pas la qualité d’un zoom ou d’une photo en mouvement.

Ce qu’il faut comparer avant de payer en France

Relevez le prix pour le même stockage, le vendeur et les conditions de garantie. Sur un appareil importé, vérifiez aussi les bandes réseau, la langue et les services attendus. Pour le jeu, recherchez des mesures soutenues dans les mêmes titres. Pour la photo, comparez des scènes similaires avec des sujets mobiles et des éclairages difficiles. Le meilleur achat dépend du résultat que vous voulez obtenir chaque jour.

Zoom, vidéo ou autonomie : ce qui peut départager les cinq

Pour photographier un spectacle depuis les gradins, comparez d’abord les téléobjectifs natifs. Le Galaxy et le Pixel disposent d’un 5× optique, contre 4× sur l’iPhone, 3,2× sur le Xiaomi et 3× sur l’OPPO. À l’inverse, un 3× peut faciliter le cadrage d’un portrait en intérieur, quand vous manquez de recul. Les deux focales dédiées du Galaxy offrent ces deux possibilités. Le 8× de qualité optique annoncé par Apple correspond à un cadrage dans le capteur du téléobjectif, avec une sortie de 12 Mpx.

Pour filmer, demandez-vous ensuite comment vous utiliserez les fichiers. L’OPPO annonce la 4K Dolby Vision à 120 images par seconde, utile pour ralentir une scène. Apple propose Apple Log 2 et des options ProRes pour un flux de montage. Le Pixel annonce la 8K avec Video Boost. Si vous filmez surtout des séquences familiales à partager, la mise au point sur un sujet qui bouge et la stabilité à main levée pèseront davantage que la résolution maximale.

Enfin, les 8 500 mAh du Xiaomi chinois et les 7 150 mAh de l’OPPO européen correspondent à des configurations différentes. OPPO annonce 8 000 mAh sur d’autres marchés. Comparez donc la référence vendue avant de prendre un essai étranger comme repère. Pour la recharge, le Xiaomi exige un chargeur compatible pour atteindre les 100 W annoncés. Sur le Pixel, cherchez la mention USB-C PPS sur votre adaptateur si vous voulez retrouver les conditions de charge indiquées par Google.