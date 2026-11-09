Des informations non confirmées évoquent une batterie commune de 4 430 mAh. Ce chiffre ne permet pas encore de départager l’autonomie des deux futurs iPhone.

iPhone 18 et 18e : une fuite leur promet la même batterie, mais pas forcément la même autonomie

L’iPhone 18 et l’iPhone 18e pourraient recevoir une batterie de même capacité : 4 430 mAh. La rumeur, relayée ce 9 novembre, suggère un rapprochement entre le modèle standard et sa déclinaison plus abordable. Elle ne constitue pas une caractéristique annoncée par Apple, et ne permet pas encore de promettre une journée supplémentaire loin du chargeur.

Ce que le chiffre de 4 430 mAh indique vraiment

Le compte Apple Club relaie cette capacité en l’attribuant aux dernières rumeurs. D’autres publications rapprochent ces informations de documents et d’images supposés circuler sur les réseaux chinois. Leur authenticité et leur correspondance avec les téléphones commercialisés ne sont pas établies par ce tweet.

Il faut aussi bien distinguer l’iPhone 18 standard des iPhone 18 Pro. La rumeur porte ici sur le standard et le 18e, pas sur une batterie commune à toute la famille. Le nom d’une génération ne signifie pas que tous ses modèles utilisent la même cellule ou le même matériel.

Pourquoi deux batteries identiques peuvent durer différemment

Les milliampères-heures décrivent une capacité électrique. Pour comparer l’énergie stockée, la tension intervient également : les wattheures prennent ces deux paramètres en compte. Et même avec une énergie identique, les téléphones peuvent consommer différemment.

L’écran, son niveau de luminosité et sa fréquence de rafraîchissement, le modem et la qualité du réseau, les applications actives ou le traitement photo font varier la dépense. Une conversation vidéo en réseau mobile n’a pas le même coût qu’une lecture de texte sur Wi-Fi.

Ce n’est donc pas le chiffre de la batterie, pris seul, qui permettra de départager les deux iPhone. Il faudra des mesures comparables : mêmes usages, luminosité, connexion et versions logicielles.

Un intérêt potentiel pour le modèle plus abordable

Si la capacité commune se confirme, le 18e pourrait moins se différencier du standard par la quantité de batterie installée. Cela ne rendrait pas les deux modèles équivalents : les autres composants, leurs fonctions et leur prix resteraient à comparer.

Pour un acheteur, la question utile serait alors de savoir ce que le supplément apporte en photo, écran ou performances, plutôt que de supposer que le modèle plus cher tient nécessairement plus longtemps. C’est aussi la logique de notre comparatif entre l’iPhone 17 et l’iPhone 16 : le choix se joue sur des différences d’usage précises.

En attendant une confirmation et des essais, 4 430 mAh reste une donnée de fuite, pas un résultat d’autonomie. Le tweet ne fournit ni durée mesurée, ni protocole, ni prix français permettant déjà de conclure lequel offrirait le meilleur rapport entre coût et endurance.