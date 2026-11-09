À l’entrée du catalogue Apple français du 9 novembre, 100 euros séparent les deux modèles, mais aussi 128 Go de stockage et un écran bien différent.

iPhone 17 ou iPhone 16 : le moins cher cache un compromis à ne pas négliger

L’iPhone 16 coûte moins cher que l’iPhone 17, mais les deux prix d’entrée ne correspondent pas au même stockage. Dans le catalogue français d’Apple consulté le 9 novembre 2026, le premier commence à 1 019 euros avec 128 Go, le second à 1 119 euros avec 256 Go. Les 100 euros économisés divisent donc aussi la capacité annoncée par deux. Et l’écart concerne d’autres éléments que la puce.

Pour choisir un téléphone à conserver plusieurs années, voici ce qui mérite votre attention entre les deux modèles standard. Il ne s’agit ni des versions Pro, ni de l’iPhone 16 Plus : notre comparaison avec le 16 Plus porte sur un ancien grand format, et non sur le 16 standard.

Cent euros d’écart, mais deux fois plus de stockage

Une offre à 1 019 euros et une autre à 1 119 euros peuvent sembler proches. Encore faut-il savoir ce qu’elles comprennent. Les 128 Go du 16 peuvent suffire si vos photos sont sauvegardées ailleurs, que vous regardez surtout des vidéos en streaming et que vous installez peu de gros jeux. Ils deviennent plus contraignants si vous conservez des vidéos 4K, des séries téléchargées ou une photothèque locale importante.

Avant de comparer les étiquettes, regardez l’espace occupé sur votre téléphone actuel dans Réglages, Général, Stockage iPhone. Si vous frôlez déjà la limite, reprendre la même capacité ne règle pas le problème. Un abonnement au stockage en ligne représente par ailleurs une dépense récurrente : il ne faut pas l’oublier dans l’économie initiale.

Ces prix sont ceux affichés chez Apple à la date de consultation, pas une promesse de meilleur tarif. Un revendeur peut proposer une remise différente. Un iPhone 16 de 256 Go encore disponible dans un autre circuit doit être comparé à un 17 de même capacité, avec la même garantie et le même état.

iPhone 17 et iPhone 16 standard : les différences utiles Point comparé iPhone 17 iPhone 16 Écran annoncé 6,3 pouces, ProMotion jusqu’à 120 Hz, toujours activé 6,1 pouces, sans ProMotion ni affichage toujours activé Dimensions 149,6 × 71,5 × 7,95 mm 147,6 × 71,6 × 7,8 mm Poids 177 g 170 g Stockage proposé dans le catalogue Apple consulté 256 ou 512 Go 128 Go Puce A19 A18 Caméras arrière Principale 48 Mpx et ultra grand-angle 48 Mpx Principale 48 Mpx et ultra grand-angle 12 Mpx Caméra avant 18 Mpx, Cadre centré 12 Mpx TrueDepth Lecture vidéo annoncée par Apple Jusqu’à 30 heures Jusqu’à 22 heures Charge filaire annoncée jusqu’à 50 % 20 minutes, adaptateur 40 W ou plus Environ 30 minutes, adaptateur 20 W ou plus

Le changement le plus visible se trouve sous vos doigts

Le ProMotion de l’iPhone 17 adapte la fréquence de l’écran jusqu’à 120 Hz. Faire défiler une longue page, parcourir des photos ou suivre une animation peut paraître plus fluide. Cela ne signifie pas que chaque jeu fonctionne à 120 images par seconde : son moteur, ses réglages et la charge du téléphone restent déterminants.

L’écran grandit sans élargir le téléphone. Le 17 conserve pratiquement la même largeur, gagne 2 mm en hauteur et pèse 7 g de plus. Pour quelqu’un qui apprécie la prise en main du 16, le changement de gabarit reste donc limité. La luminosité extérieure maximale annoncée monte également, mais les valeurs de pointe ne décrivent pas une luminosité permanente dans toutes les situations.

Pour les photos de groupe, le 17 apporte davantage qu’un chiffre

La caméra avant du 17 peut adapter le cadre pour intégrer davantage de personnes. Le capteur carré permet aussi de prendre un selfie horizontal en tenant l’appareil verticalement. L’intérêt est concret si vous vous photographiez souvent à plusieurs ou utilisez beaucoup les appels vidéo.

À l’arrière, l’ultra grand-angle passe à 48 mégapixels. C’est pertinent pour les scènes larges et la macro, pas une garantie que chaque image sera quatre fois meilleure. Les deux téléphones conservent une caméra principale de 48 mégapixels et une position 2x obtenue dans son capteur : aucun des deux n’ajoute un téléobjectif dédié pour photographier loin.

Le logiciel ne crée pas non plus une frontière entre ces générations : les deux figurent parmi les iPhone compatibles avec iOS 27. Acheter le 17 n’est donc pas nécessaire uniquement pour accéder à cette version du système.

Faut-il changer si vous possédez déjà le 16 ?

Les autonomies annoncées reposent sur des essais Apple de lecture vidéo. Elles permettent de situer l’évolution de la gamme, sans promettre huit heures supplémentaires lors de vos journées en 5G, de navigation ou de jeu. La recharge du 17 exige aussi l’adaptateur adapté ; brancher un ancien bloc ne suffit pas à reproduire le temps annoncé.

Pour un nouvel achat aux tarifs cités, les 100 euros supplémentaires financent surtout davantage de place, un écran plus agréable et une caméra avant plus souple. Pour un propriétaire d’iPhone 16 satisfait, ces avantages doivent répondre à un manque réel. Si votre seule difficulté est une batterie usée ou un stockage mal organisé, identifiez d’abord ce problème avant de payer un nouveau téléphone.