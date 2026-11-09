Selon Mark Gurman, Apple réorganise la première phase de développement d’iOS 28 : davantage de temps pour essayer des fonctions, sans allonger cette étape.

iOS 28 : Apple changerait sa méthode pour préparer les nouveautés de votre iPhone

Apple aurait donné deux semaines supplémentaires à ses ingénieurs pour explorer les fonctions d’iOS 28, d’iPadOS 28 et de macOS 28. Selon les informations de Mark Gurman, le changement concerne la première étape de leur développement. Le calendrier global de cette étape ne s’allonge pas : c’est le partage du temps entre création et intégration qui évolue.

Le sujet peut sembler éloigné d’un iPhone utilisé au quotidien. Il touche pourtant à une question concrète : à quel moment une idée est-elle figée, puis transformée en fonction capable de fonctionner avec le reste du système ?

Six semaines pour explorer, deux pour réunir les changements

Dans son bulletin du 8 novembre, rapporté notamment par MacRumors, Gurman décrit trois grandes étapes internes, désignées M1, M2 et M3. Une étape habituelle dure huit semaines : quatre de programmation, puis quatre de « convergence », pendant lesquelles les nouvelles fonctions sont intégrées au système.

Pour la première étape des versions 28, la répartition serait passée à six semaines de programmation et deux d’intégration. Le total reste de huit semaines. Les noms internes rapportés sont Bell pour iOS et iPadOS, Poppy pour macOS. Ils ne constituent pas des noms commerciaux annoncés par Apple.

Une idée prometteuse doit encore fonctionner avec le reste

Développer une fonction et l’intégrer ne répondent pas à la même difficulté. Une démonstration peut fonctionner seule, alors que son intégration oblige à tenir compte des autres composants, des interactions et des différents cas d’usage. Donner plus de temps à la première partie peut permettre d’essayer plusieurs solutions avant d’en retenir une.

Cela n’autorise pas à compter les nouveautés à l’avance.

Gurman ne dévoile pas la liste des fonctions d’iOS 28. Rien ne permet non plus de conclure que deux semaines d’intégration suffiraient toujours, qu’Apple supprimerait ses tests, ou que la version finale serait automatiquement plus fiable ou plus fragile. L’information décrit une organisation interne, pas un bilan de qualité du logiciel terminé.

Ce que cela change pour ceux qui attendent leur prochain iPhone

Les relais du rapport situent le début de la deuxième étape au lundi 9 novembre. Les choix doivent encore se préciser. La présentation et la disponibilité des versions 28 sont attendues en 2027, mais Apple n’a pas annoncé ici de calendrier public ni de liste d’appareils compatibles.

Pour l’utilisateur, il n’y a donc aucun réglage à activer et aucune mise à jour iOS 28 à rechercher aujourd’hui. Ce chantier est également à distinguer des rumeurs sur l’iPhone anniversaire de 2027 : un projet logiciel ne confirme pas les caractéristiques d’un futur téléphone.

Le critère utile, lorsque les fonctions seront présentées, sera leur portée réelle : quels iPhone y ont droit, dans quelles langues et avec quelles contraintes. Pour l’instant, le changement rapporté donne davantage de place à l’exploration ; il ne dit pas encore ce qu’Apple en fera pour ses clients.