iOS 27 permet de séparer le volume des alarmes de celui de la sonnerie. Voici le réglage à modifier et le cas particulier du réveil Sommeil.

iOS 27 : ce réglage évite de baisser votre réveil en même temps que votre sonnerie

Une sonnerie discrète pendant la journée, mais une alarme suffisamment forte le matin : iOS 27 permet de régler ces deux niveaux séparément. Encore faut-il désactiver l’option qui les fait correspondre. Sinon, baisser la sonnerie peut continuer à modifier le volume utilisé par les alarmes classiques.

Ce réglage concerne une catégorie de sons. Il ne crée pas un curseur différent pour chaque alarme, et il ne remplace pas le volume propre au réveil du programme Sommeil. C’est la distinction à connaître avant de modifier les commandes.

Le curseur à dissocier dans Sons et vibrations

Ouvrez Réglages, puis Sons et vibrations. Dans la partie consacrée aux alarmes et aux minuteurs, repérez l’option qui utilise le volume de la sonnerie. Désactivez-la : un curseur indépendant apparaît pour cette catégorie.

Vérifiez que l’iPhone utilise bien iOS 27 dans Réglages > Général > Informations. Dans Sons et vibrations, recherchez la section des alarmes et minuteurs. Désactivez l’association avec le volume de sonnerie. Placez le nouveau curseur au niveau souhaité. Programmez une alarme de test à quelques minutes, pendant que vous êtes éveillé, pour vérifier le résultat réel.

Vous pouvez ensuite choisir un niveau de sonnerie plus discret sans utiliser ce dernier comme unique référence pour votre alarme. La commande inverse reste disponible si vous préférez que les deux volumes suivent à nouveau le même réglage.

Pourquoi les boutons latéraux ne suffisent pas à vérifier votre réveil

Sur l’iPhone, il n’existe pas un seul volume universel. Les boutons peuvent modifier le son de ce que vous écoutez à cet instant : une vidéo, de la musique ou un appel. Leur effet sur la sonnerie dépend aussi des réglages choisis. Une barre de volume basse dans le Centre de contrôle ne vous dit donc pas, à elle seule, à quel niveau sonnera l’alarme.

Le bon repère est le curseur de la catégorie alarmes et minuteurs, une fois dissocié. Pour les alertes et sons système, iOS 27 propose également une association avec la sonnerie que l’on peut désactiver séparément. Inutile de tout changer pour résoudre le seul cas du réveil.

Le réveil de Sommeil garde son propre réglage

Le curseur commun aux alarmes et minuteurs ne s’applique pas aux alarmes qui disposent déjà d’un contrôle de volume individuel, notamment le réveil associé à votre programme Sommeil. Si c’est ce réveil-là que vous utilisez, vérifiez son volume dans les options du programme plutôt que de vous fier uniquement au nouveau réglage général.

Autre limite : choisir une sonnerie reste nécessaire. Un volume correctement réglé ne fera pas apparaître un son si l’alarme a été configurée sans sonnerie. Dans Horloge, ouvrez l’alarme concernée et contrôlez le son sélectionné.

Un essai rapide vaut mieux qu’un changement juste avant de dormir

Faites le test avec l’alarme réellement utilisée, puis dans vos conditions habituelles : téléphone posé au bon endroit, écouteurs éventuellement connectés, programme Sommeil si vous vous en servez. Le mode Silence et Ne pas déranger n’ont pas pour rôle de supprimer la sonnerie des alarmes Apple, mais ils ne prouvent pas non plus que vous avez choisi le bon volume.

Ce paramètre corrige une confusion entre commandes ; il ne garantit pas de résoudre toute panne d’alarme. Si le problème persiste malgré un test correct, vérifiez les mises à jour et les réglages de cette alarme. Notre guide iOS 27 détaille les autres évolutions du système sans confondre une fonction stable avec une préversion.