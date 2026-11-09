iOS 27 : vous trouvez les menus trop transparents ? Ce réglage les rend plus lisibles

Le fond d’écran qui traverse les menus peut être joli sans être agréable à lire. Si vous trouvez les commandes d’iOS 27 trop transparentes, vous pouvez augmenter la teinte de Liquid Glass au lieu de changer de fond d’écran ou de supporter le rendu par défaut. Un curseur permet d’ajuster progressivement l’apparence.

L’objectif est de mieux détacher les commandes du contenu situé derrière elles. Il ne s’agit ni de supprimer toute la nouvelle interface d’Apple, ni d’activer une fonction réservée aux iPhone les plus chers.

Un curseur pour atténuer l’effet de verre

Dans Réglages > Apparence > Liquid Glass, faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la teinte, ou vers la gauche pour conserver davantage de transparence. C’est le chemin indiqué dans le guide d’utilisation d’iOS 27. Si vous ne retrouvez pas la rubrique dans une autre version d’iOS, utilisez la recherche des Réglages : les captures d’anciens tutoriels ne correspondent pas toutes à la même interface.

Il n’est pas nécessaire de pousser immédiatement le curseur jusqu’au bout. Déplacez-le, puis revenez dans les applications que vous utilisez souvent. Regardez surtout les barres de commandes, les boutons et les éléments qui se superposent à une image. Un réglage intermédiaire peut suffire.

Le fond d’écran compte aussi. Une interface lisible sur un aplat sombre peut devenir plus difficile à suivre sur une photo très contrastée. Évaluez le résultat avec votre propre fond, pas seulement dans l’aperçu des réglages.

Si le curseur n’est pas modifiable, vérifiez l’accessibilité

Apple précise que les options Réduire la transparence ou Augmenter le contraste peuvent empêcher de modifier l’apparence de Liquid Glass avec ce curseur. Elles se trouvent parmi les réglages d’accessibilité liés à l’affichage.

Il ne faut pas pour autant les désactiver systématiquement. Si vous les avez choisies parce qu’elles rendent l’iPhone plus confortable, elles répondent déjà à votre besoin. Le curseur de Liquid Glass et les aides d’accessibilité ne constituent pas une course au réglage le plus récent : gardez la combinaison qui vous permet de lire et de repérer les commandes facilement.

Votre difficulté Le réglage à examiner Le contenu derrière les menus gêne la lecture Augmenter la teinte de Liquid Glass, ou réduire la transparence dans Accessibilité Les textes sont trop fins Le texte en gras et la taille du texte Les éléments sont globalement trop petits Les options de zoom de l’affichage Les animations dérangent Les réglages de mouvement, distincts de la transparence

Une meilleure lisibilité ne se résume pas à l’opacité

Teinter les menus ne grossit pas les caractères. Si votre difficulté est de déchiffrer les messages ou les noms des boutons, commencez aussi par vérifier la taille du texte et le texte en gras. Inversement, augmenter uniquement la taille des caractères ne supprimera pas les informations visibles derrière une barre translucide.

Modifiez un réglage à la fois. Revenez ensuite dans la même application, avec le même contenu, pour comparer. Vous saurez ainsi ce qui améliore réellement votre confort au lieu de cumuler des changements dont il devient difficile de comprendre l’effet.

Ce réglage n’a pas besoin d’Apple Intelligence

La personnalisation de Liquid Glass appartient aux réglages d’affichage du système. Il ne faut pas la confondre avec les fonctions d’intelligence artificielle de Siri, dont la disponibilité dépend notamment de l’appareil, de la langue et du pays. Une interface plus lisible ne nécessite pas d’activer un assistant ou de lui donner accès à vos données.

Les évolutions d’iOS 27 ne concernent donc pas uniquement l’IA. Notre dossier sur les nouveautés et les mises à jour d’iOS 27 permet de distinguer ces réglages accessibles au quotidien des fonctions qui restent limitées selon les marchés.