iOS 27.3 : les nouveaux écrans En veille du Duo arrivent dès l’iPhone 11

Le mode En veille gagne des horloges personnalisables, des albums partagés et de nouveaux écrans. Les iPhone 11 et suivants sont concernés, en bêta pour l’instant.

Pas besoin d’acheter un iPhone Duo pour profiter de ses nouveaux écrans En veille. Avec iOS 27.3, Apple étend plusieurs de leurs possibilités aux iPhone compatibles avec la mise à jour, à partir de l’iPhone 11. La première bêta développeurs est sortie le 3 novembre ; la version destinée au grand public est annoncée pour décembre.

Horloge de chevet, météo ou calendrier posé sur le bureau : la mise à jour enrichit les informations visibles d’un coup d’œil. Le fonctionnement sans chargeur du Duo reste, lui, lié au modèle pliable.

Une horloge, la météo ou les photos d’un album partagé

Selon les informations d’Apple rapportées par MacRumors, les cadrans Analogique et Numérique reçoivent davantage de réglages de couleurs et de complications. Ces dernières permettent d’ajouter des informations autour de l’heure, plutôt que de conserver une simple horloge.

Le mode Photos accepte aussi les albums partagés. Un album alimenté par plusieurs proches peut ainsi devenir la source des images affichées. Deux nouveaux types d’écrans, Calendrier et Météo, rejoignent également la sélection.

Autre changement pratique : il devient possible de conserver plusieurs versions d’un même type de cadran et de passer de l’une à l’autre par un balayage. On peut donc préparer des présentations différentes sans refaire leurs réglages à chaque utilisation.

Le chargeur reste nécessaire sur un iPhone classique

C’est la distinction à garder en tête avant d’attendre le même fonctionnement que sur le Duo. Sur un iPhone classique, En veille s’utilise lorsque le téléphone est en charge et placé à l’horizontale. Le pliable peut, lui, exploiter sa position en livre ou en tente, même sans recharge. L’extension des nouveaux cadrans ne signifie pas que cette particularité arrive sur un téléphone dépourvu de charnière.

Ces ajouts viennent après la sortie publique d’iOS 27.2. Le numéro de version compte donc davantage que la date d’achat de l’appareil : un iPhone compatible doit encore recevoir iOS 27.3 pour afficher les nouveaux cadrans.

Ce qui arrive en décembre reste encore à tester

Pour l’instant, ces changements appartiennent au programme bêta d’iOS 27.3. Ils ne sont donc pas ajoutés à la version stable par une simple activation dans les réglages. Pour un iPhone utilisé au quotidien, attendre la sortie publique permet de recevoir ces écrans sans passer par une version de développement.