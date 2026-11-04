La nouvelle app Santé revient avec iOS 27.3, cette fois avec le français

Retirée des tests d’iOS 27.2, la refonte de Santé revient en bêta développeurs. Apple confirme le français, avec des conditions matérielles pour certaines fonctions.

La refonte de Santé fait son retour dans les tests de l’iPhone. Apple confirme le 3 novembre sa présence dans la bêta développeurs d’iOS 27.3, avec une prise en charge élargie des langues, dont le français. La sortie publique et gratuite reste annoncée avant la fin de l’année.

Apple reprend ainsi un programme interrompu en octobre : la nouvelle interface avait été retirée d’iOS 27.2 bêta 4. Le retour dans la version suivante confirme désormais ce qui n’était alors qu’une hypothèse.

Les données sont organisées autour de leur évolution

Apple présente plusieurs espaces pour suivre les informations du quotidien et les tendances à plus long terme. Insights rassemble des éléments comme le sommeil, la fréquence cardiaque ou la condition physique. For You met en avant des recommandations, tandis que Longevity s’intéresse aux évolutions sur la durée.

Health Age rassemble notamment des indicateurs issus de l’Apple Watch, comme la condition cardiorespiratoire, la fréquence cardiaque au repos, le sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque. Son résultat dépend donc des mesures que l’écosystème a pu recueillir, pas simplement de l’âge saisi dans le profil.

La présence du français est particulièrement utile pour comprendre ces rubriques et leurs explications. Elle ne dispense cependant pas de vérifier quelles mesures sont disponibles avec ses appareils.

Un iPhone compatible ne suffit pas à toutes les fonctions

Les conditions publiées par Apple mentionnent Apple Intelligence pour certaines fonctions, et une Apple Watch pour Health Age. D’autres mesures dépendent de capteurs ou de données supplémentaires. Il ne faut donc pas lire l’annonce comme la promesse d’un ensemble identique sur tous les iPhone pouvant installer iOS 27.3.

Les limites de pays, de langue et d’âge varient également selon les fonctions. En revanche, les restrictions européennes propres à Siri AI ne permettent pas, à elles seules, de conclure que toute cette nouvelle application Santé serait interdite en France : ce sont des services distincts.

La caméra intervient dans certains exercices, avec un traitement local annoncé

Apple décrit aussi des évaluations de mouvement réalisées à domicile avec la caméra et l’Apple Watch. L’entreprise affirme que le traitement se fait sur l’appareil et que la vidéo n’est ni enregistrée, ni stockée, ni partagée dans ce cadre.

Pour l’instant, le retour concerne une version développeurs. Les utilisateurs qui restent sur la version stable retrouveront ces changements à leur sortie publique, sous réserve des conditions propres à chaque fonction. La présence en bêta permet de préparer leur arrivée ; elle ne garantit pas encore la forme définitive de tous les écrans.