Infinix Note 70 : une certification révèle son nom, pas encore ses promesses

L’Infinix Note 70 apparaît sous la référence X6765 dans une certification EEC. Ce repérage, rapporté le 6 novembre par 91mobiles à partir d’une inscription datée du 5 novembre, constitue une première piste concrète pour suivre ce modèle.

Le point important est la référence exacte. Le Note 70 Pro, déjà évoqué sous le numéro X6766, est un autre appareil. Son apparition dans un benchmark pose notamment la question de sa puce Snapdragon. Les associer dans une même gamme n’autorise pas à transférer cette information au Note 70 standard.

Le document repéré ne permet pas de promettre une batterie, un appareil photo ou un processeur précis pour le X6765. Il ne fixe pas non plus son prix ni un lancement français.

Une inscription réglementaire sert ici à identifier le produit en préparation. Elle ne remplace pas sa présentation commerciale. Les photos et caractéristiques du Note 60 employées pour rappeler la génération précédente ne montrent donc pas ce que sera le Note 70 : pour décider de l’attendre, il manque encore les éléments qui changent réellement l’usage.