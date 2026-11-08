Infinix GT 50 Pro ou GT 30 Pro : le refroidissement liquide change-t-il vraiment le choix ?

Le GT 50 Pro ajoute HydroFlow et une plus grosse batterie. Pour juger le changement, il faut aussi regarder les accessoires imposés et la durée du suivi.

Le Infinix GT 50 Pro mise sur un système de refroidissement HydroFlow pour se distinguer des smartphones classiques. Face au GT 30 Pro, la question n’est pourtant pas seulement de savoir lequel chauffe le moins : la batterie, le suivi logiciel et surtout la formule de vente changent aussi l’intérêt du nouveau modèle.

Le refroidissement doit servir la durée d’une partie

Dans son comparatif publié le 27 octobre, 91mobiles décrit le passage au Dimensity 8400 Ultimate et au dispositif HydroFlow, alors que le GT 30 Pro emploie une chambre à vapeur. Le GT 50 Pro annonce aussi une batterie de 6 500 mAh, contre 5 500 mAh : 1 000 mAh de plus, soit environ 18 %.

Il s’agit d’équipements, pas de résultats mesurés par Menow. La réserve d’énergie supplémentaire ne promet pas mécaniquement 18 % d’heures de jeu supplémentaires. La consommation de la puce, la luminosité et les réglages graphiques interviennent aussi.

Un refroidissement plus ambitieux est particulièrement intéressant s’il évite une baisse des performances après un long moment de jeu. Le pic obtenu au lancement d’un benchmark répond à une autre question que la stabilité après plusieurs parties, comme l’illustre le dossier sur la stabilité du REDMAGIC 12 Pro après vingt minutes. Il faut donc des essais prolongés pour départager réellement les deux Infinix.

Le prix du lot ne se compare pas à celui du téléphone seul

Le tarif indien rapporté pour le GT 50 Pro concerne un ensemble avec manette, station et accessoire MagCharge. Soustraire la valeur annoncée des accessoires donne un calcul théorique, pas la possibilité d’acheter le téléphone à ce montant. Le total à payer reste celui de la formule effectivement disponible.

Pour quelqu’un qui joue déjà avec une manette ou qui ne compte pas relier son appareil à un écran, une partie du lot peut avoir peu de valeur pratique. L’acheteur qui utilisera tous les accessoires doit au contraire comparer le coût de son équipement complet.

La durée de conservation entre aussi dans le calcul

91mobiles indique trois évolutions Android et cinq ans de correctifs pour le GT 50 Pro, contre deux et trois ans pour le précédent. C’est un écart à vérifier pour la version commercialisée dans son pays. Aucun prix français ni avantage en jeu mesuré ne peut être déduit de ce dossier indien. Le bon comparatif reste celui du coût total, des performances prolongées et de la durée pendant laquelle le téléphone sera utilisé.