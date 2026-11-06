Il manque une pièce dans votre boîte LEGO ? 5 vérifications avant de la demander

Vous arrivez à une étape du montage et la petite pièce dessinée dans la notice manque à l’appel. Avant de mettre le set de côté, prenez deux minutes pour déterminer ce qui manque. Une pièce seule, un sachet entier et une brique cassée ne se signalent pas de la même façon.

Les cinq vérifications à faire dans l’ordre

Regardez dans les plis du sachet. Retournez-le sur une surface claire. Une petite pièce peut rester coincée dans un coin ou dans un sachet intérieur. Vérifiez le numéro de l’étape. Comparez le sachet demandé par la notice avec ceux déjà ouverts. Si plusieurs sachets portent le même numéro, regardez-les tous. Relisez les étapes précédentes. Une pièce peut avoir été utilisée au mauvais endroit, à la place d’un élément voisin. Comparez la forme et le nombre de tenons. Identifiez la pièce. Relevez le numéro du set sur la boîte ou la notice, puis repérez l’élément et sa couleur dans l’inventaire à la fin des instructions, lorsqu’il est fourni. Déterminez ce qui manque. Pour un sachet complet, notez son numéro et gardez la boîte à portée de main avant de joindre le service client. Pour un élément seul, ouvrez le formulaire dédié.

Le numéro du set désigne la boîte entière. La référence de l’élément permet de distinguer deux pièces de même forme, par exemple une plaque gris clair et une plaque gris foncé. Si vous avez égaré le livret, retrouvez-le dans les instructions de montage en ligne. Voir où LEGO indique les références.

Quel formulaire ouvrir selon le cas

Pour une pièce absente d’une boîte neuve, utilisez le formulaire des pièces manquantes. Pour un sachet entier, LEGO indique une démarche séparée. Les pièces cassées ont leur propre rubrique. Si vous avez perdu la pièce après le montage, cherchez sa référence parmi les pièces à acheter. Voir les services de remplacement LEGO France.

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