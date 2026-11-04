Un fan de LEGO construit des platines qui lisent vraiment les vinyles

Ces platines ne sont pas seulement là pour décorer une étagère. Olle Moquist a construit un ensemble en LEGO capable de lire de vrais disques vinyles, avec deux platines, un mélangeur modulaire et un sampler.

La création a été présentée par The Brothers Brick le 31 octobre. Elle mêle des éléments électriques LEGO et de véritables composants audio : la cellule de lecture n’est pas une pièce en plastique imitant une pointe.

Des commandes de train dans une installation de DJ

Le constructeur utilise notamment des contrôleurs de train 9 V et le centre de contrôle d’un ancien ensemble Technic de 1990. Une cellule Audio-Technica et un petit microcontrôleur complètent l’installation.

L’intérêt est là : des briques et des commandes prévues pour d’autres modèles deviennent les éléments d’un appareil musical fonctionnel. La démonstration est accessible sur la publication originale du créateur ; ses photographies sont également visibles dans sa galerie Flickr.

Ce projet personnel ne constitue pas un set commercial annoncé par LEGO. Il montre surtout jusqu’où peut aller une construction lorsqu’un passionné décide qu’elle doit faire davantage que ressembler à l’objet d’origine.