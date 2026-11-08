Xiaomi détaille les problèmes pris en charge sur ses Xiaomi 17 : photo, galerie, navigateur et recherche. Les corrections arriveront progressivement.

HyperOS 4 : Xiaomi s’attaque aux photos floues et aux applis qui plantent sur les Xiaomi 17

Des photos dont la netteté paraît anormale, un éditeur de galerie qui se ferme ou une recherche qui s’affiche mal : le dernier suivi de HyperOS 4 recense plusieurs dysfonctionnements de la famille Xiaomi 17. Les corrections annoncées doivent arriver progressivement. Il ne faut donc pas confondre un problème pris en charge avec une mise à jour déjà installable sur tous les appareils.

Des problèmes précis, pas une panne identique sur tous les Xiaomi

Le point d’avancement publié par un employé dans la communauté Xiaomi le 6 novembre a été relayé le lendemain par IT Home. Il concerne notamment les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max, avec un problème supplémentaire répertorié sur le REDMI K90.

Les éléments rapportés touchent plusieurs usages : prise de vue arrière, affichage de la recherche, automatisations, clavier flottant et certaines applications. La présence d’un téléphone dans ce suivi ne signifie pas que chacun de ses propriétaires rencontre tous les symptômes.

Les modèles et versions cités dans le suivi

Modèle et version concernée Symptôme recensé État annoncé Xiaomi 17 Pro Max — 4.0.5.0 Exécution incorrecte de tâches automatiques dans certaines situations. Correction progressive avec les prochaines versions. Xiaomi 17 Pro Max — 4.0.4.0 Anomalies d’affichage de Xiaomi Video en paysage, de la recherche globale et du clavier flottant ; retours à la ligne perdus dans Notes ; ralentissements occasionnels de WeChat ; fermeture de la galerie pendant l’édition. Correctifs annoncés, calendrier variable selon le système et les applications. Xiaomi 17 Pro — 4.0.5.0 Ralentissements de la boutique d’applications, affichage incorrect de l’historique de la calculatrice et fermeture du navigateur. Corrections progressives à venir. Xiaomi 17 — 4.0.5.0 Netteté anormale des photos prises avec l’appareil arrière. Problème pris en charge ; version de distribution du correctif non précisée. Xiaomi 17 — 4.0.4.0 Fonctionnement incorrect du point d’accès à la recherche globale. Correction progressive annoncée. REDMI K90 — 4.0.4.0 Affichage incorrect de Xiaomi Mall. Correction progressive annoncée.

Ces numéros désignent les versions sur lesquelles les problèmes ont été relevés, pas celles qu’il faut installer pour les résoudre. Le suivi ne donne pas de numéro unique à partir duquel tous les correctifs seraient présents. Les dysfonctionnements sont décrits comme survenant dans certaines situations : tous les exemplaires des modèles cités ne sont pas nécessairement touchés.

Une version chinoise n’est pas une mise à jour française

Ce suivi concerne des versions chinoises. Un appareil acheté en France et un modèle importé de Chine peuvent porter le même nom sans utiliser le même logiciel régional. Retrouver « 4.0.5.0 » sur son écran ne suffit donc pas : il faut relever la référence complète, y compris son suffixe régional, et lire les notes de la mise à jour effectivement proposée au téléphone.

Xiaomi précise que les appareils cités sont des modèles représentatifs sur lesquels les problèmes ont été vérifiés. D’autres modèles présentant les mêmes bugs doivent également recevoir des corrections. Cela ne fournit ni liste mondiale supplémentaire ni échéance européenne, et ne permet pas d’étendre automatiquement le défaut photo à tous les Xiaomi sous HyperOS 4.

Que conserver pour signaler un problème

Avant de signaler une fermeture de la galerie, notez l’opération qui la déclenche : ouverture d’une photo, passage dans l’éditeur ou enregistrement. Pour une anomalie de netteté, conservez le fichier original plutôt qu’une image recompressée dans une messagerie. Ces précisions rendent le signalement plus exploitable qu’une description générale de la qualité photo.

Une réinitialisation efface des données et ne constitue pas un substitut à un correctif logiciel annoncé. Pour une application qui se ferme, gardez d’abord une trace du symptôme et vérifiez les mises à jour proposées par les canaux habituels de votre appareil.

Ce suivi des bugs est distinct du calendrier mondial de déploiement d’HyperOS 4 : être éligible au système ne signifie pas avoir reçu chacune de ses corrections.