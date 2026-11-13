HyperOS 4 : votre Xiaomi 15T ou POCO X8 fait-il partie de la vague de mi-novembre ?

Xiaomi place les Xiaomi 15T, 15T Pro et POCO X8 dans la vague mondiale d’HyperOS 4 qui doit commencer à la mi-novembre. Le nom complet du téléphone est déterminant : les POCO X8 Pro et X8s apparaissent dans des vagues différentes.

Les modèles à distinguer dans le calendrier Xiaomi

Vague mondiale Modèles Début novembre POCO X8 Pro, X8 Pro Max et X8 Pro Iron Man Edition Mi-novembre Xiaomi 15T, 15T Pro et POCO X8 Décembre POCO X8s

Pourquoi deux POCO de la même famille peuvent attendre différemment

Vérifiez le nom de votre modèle dans Paramètres → À propos du téléphone. Le suffixe Pro, Pro Max ou X8s change la ligne à consulter. Touchez ensuite la vignette Xiaomi HyperOS pour rechercher une mise à jour. Si aucune n’apparaît, la période publiée par Xiaomi ne fixe pas un rendez-vous individuel : le téléchargement peut être proposé plus tard.

Pour retrouver les autres modèles, consultez notre calendrier HyperOS 4. Le point à retenir pour le X8 standard est simple : être dans la même famille que le X8 Pro ne signifie pas être servi au même moment.