HyperOS 4 : votre Xiaomi 15T ou POCO X8 fait-il partie de la vague de mi-novembre ?

Xiaomi place les Xiaomi 15T, 15T Pro et POCO X8 dans la vague mondiale d’HyperOS 4 qui doit commencer à la mi-novembre. Le nom complet du téléphone est déterminant : les POCO X8 Pro et X8s apparaissent dans des vagues différentes.
Les modèles à distinguer dans le calendrier Xiaomi
|Vague mondiale
|Modèles
|Début novembre
|POCO X8 Pro, X8 Pro Max et X8 Pro Iron Man Edition
|Mi-novembre
|Xiaomi 15T, 15T Pro et POCO X8
|Décembre
|POCO X8s
Pourquoi deux POCO de la même famille peuvent attendre différemment
Vérifiez le nom de votre modèle dans Paramètres → À propos du téléphone. Le suffixe Pro, Pro Max ou X8s change la ligne à consulter. Touchez ensuite la vignette Xiaomi HyperOS pour rechercher une mise à jour. Si aucune n’apparaît, la période publiée par Xiaomi ne fixe pas un rendez-vous individuel : le téléchargement peut être proposé plus tard.
Pour retrouver les autres modèles, consultez notre calendrier HyperOS 4. Le point à retenir pour le X8 standard est simple : être dans la même famille que le X8 Pro ne signifie pas être servi au même moment.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.