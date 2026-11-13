Menu principal
Toutes les rubriques
Rechercher

HyperOS 4 : votre Xiaomi 15T ou POCO X8 fait-il partie de la vague de mi-novembre ?

Samuel Le Goff1 min de lecture
Ajouter aux sources préférées — nouvel onglet

Xiaomi place les Xiaomi 15T, 15T Pro et POCO X8 dans la vague mondiale d’HyperOS 4 qui doit commencer à la mi-novembre. Le nom complet du téléphone est déterminant : les POCO X8 Pro et X8s apparaissent dans des vagues différentes.

Les modèles à distinguer dans le calendrier Xiaomi

Vague mondialeModèles
Début novembrePOCO X8 Pro, X8 Pro Max et X8 Pro Iron Man Edition
Mi-novembreXiaomi 15T, 15T Pro et POCO X8
DécembrePOCO X8s

Pourquoi deux POCO de la même famille peuvent attendre différemment

Vérifiez le nom de votre modèle dans Paramètres → À propos du téléphone. Le suffixe Pro, Pro Max ou X8s change la ligne à consulter. Touchez ensuite la vignette Xiaomi HyperOS pour rechercher une mise à jour. Si aucune n’apparaît, la période publiée par Xiaomi ne fixe pas un rendez-vous individuel : le téléchargement peut être proposé plus tard.

Pour retrouver les autres modèles, consultez notre calendrier HyperOS 4. Le point à retenir pour le X8 standard est simple : être dans la même famille que le X8 Pro ne signifie pas être servi au même moment.

Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.

À lire ensuite

Samuel Le Goff

Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.

Votre avis compte

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *.