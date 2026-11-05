HyperOS 4 sur un Xiaomi acheté à l’étranger : 3 vérifications si la mise à jour tarde

Votre Xiaomi figure dans le calendrier HyperOS 4, mais la recherche de mises à jour ne propose rien ? Sur un téléphone importé, commencez par identifier la variante et le logiciel livrés. Le nom imprimé sur la boîte ne suffit pas toujours à savoir quelle mise à jour l’appareil attend.

1. Relevez le numéro du modèle et la version installée

Dans Paramètres → À propos du téléphone, notez la référence exacte et la version complète d’HyperOS. Si le vendeur parlait de « ROM globale », demandez-lui si le téléphone était destiné au marché mondial à l’origine ou si son logiciel a été modifié avant l’envoi. Cette distinction compte avant de suivre une procédure de mise à jour.

2. Vérifiez le marché pour lequel le téléphone a été vendu

Xiaomi explique que les mises à jour sont distribuées par région. Son assistance donne l’exemple du Redmi Note 13 Pro+ 5G : si la région de l’appareil diffère du lieu d’achat, la mise à jour peut ne pas être proposée immédiatement. Le pays choisi dans les réglages ne suffit donc pas, à lui seul, à identifier la version de logiciel prévue pour un appareil importé.

3. Lisez la vague comme une fenêtre de déploiement

Sur la liste officielle, « à partir de début novembre » désigne le début d’une vague. Si le modèle exact apparaît et que rien ne s’affiche dans le menu HyperOS, relancez la recherche plus tard. Si la variante ou l’origine du logiciel reste floue, transmettez la référence et le numéro de version à l’assistance Xiaomi avant d’essayer un paquet trouvé ailleurs.

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