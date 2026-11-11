HyperOS 4 : pourquoi votre Xiaomi peut manquer de place même si la mise à jour semble tenir

Votre Xiaomi propose HyperOS 4 et indique plusieurs gigaoctets disponibles, pourtant l’installation s’arrête faute de place. Le chiffre affiché au téléchargement correspond au paquet compressé. Le téléphone doit aussi en extraire le contenu sur son stockage interne.

Pourquoi un paquet de 6 Go peut coincer avec 8 Go de libres

Dans cet exemple, le téléchargement laisse 2 Go disponibles. La préparation de l’installation peut en demander davantage. L’assistance Xiaomi indique qu’il peut falloir plus du double de la taille du paquet et que certaines grosses mises à jour peuvent exiger plus de 15 Go. La marge dépend du fichier proposé à votre appareil.

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone → Stockage. Repérez l’espace disponible. La capacité de 128 ou 256 Go indiquée sur la boîte ne dit pas combien il reste pour préparer la mise à jour.

Récupérez de l’espace en commençant par les téléchargements

Un film gardé hors ligne pour un trajet, un ancien fichier d’installation ou une liste musicale téléchargée peuvent occuper plusieurs gigaoctets. Commencez dans les applications qui les ont téléchargés. Vous pourrez généralement les récupérer si les contenus sont toujours au catalogue.

Photos et vidéos. Vérifiez que la copie sauvegardée s’ouvre ailleurs avant d’effacer un original.

Vérifiez que la copie sauvegardée s’ouvre ailleurs avant d’effacer un original. Applications lourdes. Avant de désinstaller, vérifiez que les données locales importantes sont sauvegardées.

Avant de désinstaller, vérifiez que les données locales importantes sont sauvegardées. Fichiers temporaires. Xiaomi propose un outil de nettoyage depuis Stockage ou Sécurité. Relisez les catégories cochées avant de confirmer.

Relancez la mise à jour depuis le téléphone

Revenez dans Paramètres → À propos du téléphone, touchez la vignette Xiaomi HyperOS et reprenez la mise à jour proposée. Si l’alerte persiste, relevez le texte exact et l’espace disponible. Si le message parle maintenant d’un téléchargement impossible, suivez plutôt les vérifications de connexion et de téléchargement.