Au-delà de la transcription, Xiaomi présente des notes structurées, des tâches et des cartes mentales. Leur disponibilité dépend encore du modèle et de la langue.

HyperOS 4 : vos mémos vocaux peuvent devenir des tâches et des cartes mentales

Enregistrer une idée est rapide. Retrouver la décision qu’elle contient l’est souvent moins. Avec AI Voice Notes dans HyperOS 4, Xiaomi propose de transformer un mémo vocal en note organisée, puis d’en extraire des tâches ou une carte mentale.

Ces possibilités figurent sur la présentation mondiale officielle du système. À l’heure où son déploiement international commence, elles méritent un examen distinct du calendrier de mise à jour : recevoir le système et disposer de tous ses outils d’IA sont deux choses différentes.

Une note à exploiter, plutôt qu’un simple enregistrement

Xiaomi met en avant quatre usages : la structuration du mémo, les questions posées à son contenu, l’extraction d’actions et la représentation des idées sous forme de carte mentale. L’intérêt de ces formats n’est pas le même.

Une liste de tâches sert à isoler ce qu’il reste à faire. Une carte mentale aide plutôt à visualiser les liens entre plusieurs idées. Transformer tout un enregistrement en liste ne serait donc pas automatiquement la meilleure manière de le relire : le format doit répondre à ce que l’on cherche à récupérer.

La langue et le modèle restent décisifs

Xiaomi limite ces fonctions à certains appareils, pays et langues, avec une connexion Internet requise pour HyperAI. La page mondiale ne fournit pas une liste permettant de garantir ici leur disponibilité en français sur chaque modèle.

Les résultats présentés sont des exemples générés, pas la preuve d’une transcription parfaite. Avant de reprendre une échéance, un nom ou une action extraite, il reste nécessaire de comparer la proposition avec l’enregistrement. Une note mieux rangée n’a de valeur que si elle conserve ce qui a réellement été dit.