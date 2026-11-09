HyperOS 4 : recevoir la mise à jour ne débloque pas toutes les nouveautés

HyperOS 4 ne propose pas toutes ses fonctions sur chaque Xiaomi : effets, widgets, transcription et langues dépendent de plusieurs conditions. Voici quoi vérifier.

Votre Xiaomi a reçu HyperOS 4, mais il ne ressemble pas exactement à celui des démonstrations ? Cela ne signifie pas forcément que l’installation s’est mal passée. Xiaomi réserve certaines fonctions à une sélection d’appareils, et en distribue d’autres selon la langue, le pays ou la version des applications. Le numéro du système ne suffit donc pas à connaître tout ce qui est activé.

Avant de chercher un fichier d’installation sur Internet ou de réinitialiser le téléphone, le plus utile est d’identifier la fonction absente. Une animation, un widget et une transcription ne dépendent pas des mêmes conditions.

Un effet visuel absent n’est pas toujours un bug

HyperOS 4 met en avant des effets de transparence et de lumière qui changent l’apparence de l’interface. La présentation mondiale de Xiaomi précise que les effets peuvent varier avec le matériel et la version du système. Recevoir HyperOS 4 n’est donc pas la promesse d’obtenir le même rendu sur un téléphone d’entrée de gamme et sur un modèle premium.

L’horloge de l’écran verrouillé possède aussi ses propres limites : ses possibilités de personnalisation concernent une sélection de téléphones. Sur tablette, les dossiers de l’accueil restent limités à deux styles et ne bénéficient pas du même redimensionnement que sur téléphone. Ce sont des différences prévues, pas des réglages que l’on peut nécessairement forcer.

Ce qu’il faut vérifier selon la nouveauté qui manque

Ce que vous cherchez La limite à connaître Le bon réflexe Transparence et effets lumineux Rendu variable selon l’appareil et le système Comparer avec le même modèle, pas seulement avec un autre Xiaomi sous HyperOS 4 Horloge personnalisable Options réservées à certains téléphones Contrôler les possibilités proposées sur votre propre écran verrouillé Dossiers redimensionnables Comportement différent sur tablette Ne pas reproduire une démonstration de téléphone sur une Pad Certains styles de widgets Arrivée annoncée via une mise à jour d’ici fin novembre, avec variations régionales Vérifier les mises à jour officielles plutôt que chercher une installation manuelle Notes vocales et transcription intelligentes Sélection de modèles, régions et langues Vérifier la fonction et la langue, pas seulement la présence de l’application

Le calendrier des widgets décrit une période de disponibilité. Il ne donne pas un jour garanti à chaque utilisateur français.

Une fonction IA annoncée peut ne pas fonctionner en français

Xiaomi présente notamment l’organisation de notes vocales, l’extraction de tâches et des outils pour retrouver plus facilement les passages d’un enregistrement. Ces possibilités dépendent elles aussi du modèle et de la langue. Une vidéo tournée avec un téléphone chinois ne prouve pas que la même commande est disponible sur une version française.

Il faut également distinguer la transcription, qui transforme la parole en texte, le résumé, qui sélectionne des informations, et l’extraction de tâches, qui organise des actions. La présence de l’une ne permet pas de déduire que les trois sont accessibles. Pour un compte rendu important, conservez l’enregistrement : une synthèse peut laisser de côté un nom, une nuance ou un chiffre.

Les trois informations à garder avant de demander de l’aide

Notez la référence précise du téléphone, le numéro complet de version d’HyperOS et le nom de la fonction recherchée. Ajoutez la langue utilisée. Une capture du menu réellement affiché sera plus utile qu’une capture d’une démonstration sur un autre appareil.

Vérifiez ensuite les mises à jour proposées par le système et les boutiques officielles, sans installer une application provenant d’un lien inconnu pour obtenir une option graphique. Notre dossier HyperOS 4 permet de replacer les annonces dans leur contexte. L’absence d’une option reste une question de compatibilité à examiner ; elle ne justifie pas, à elle seule, d’effacer les données du téléphone.