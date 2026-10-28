HyperOS 4 : Global ou Europe, comment identifier la version de votre Xiaomi

Deux Xiaomi portant le même nom peuvent attendre des mises à jour différentes. Avec HyperOS, la branche européenne et la branche Global ne se confondent pas : leur repère se trouve à la fin du numéro de version. Voici comment lire cette référence avant de conclure que votre téléphone est en retard, ou de choisir un fichier qui ne lui correspond pas.

« Global » ne veut pas dire que tous les Xiaomi hors de Chine ont la même version

Dans les discussions autour des mises à jour, le mot Global est employé de deux façons. Il désigne parfois l’ensemble des marchés internationaux, par opposition à la Chine. Il peut aussi désigner une branche précise du logiciel. Un appareil européen appartient bien au marché international, tout en utilisant une version différente d’un autre appareil vendu sous le même nom.

Les suffixes sont aussi décrits dans les échanges techniques de Xiaomi Community : MIXM sert de repère pour Global, EUXM pour l’Europe et CNXM pour la Chine. Lisez-les comme une indication de branche, avec le modèle et le numéro entier. Ces lettres ne valident pas à elles seules l’installation d’un fichier trouvé en ligne.

Fin du numéro Branche identifiée Ce qu’il faut comparer MIXM Global Le modèle exact et la version complète de cette branche EUXM Europe / EEE La disponibilité pour la variante européenne concernée CNXM Chine Un autre marché, pas une autorisation d’installation sur un modèle européen

Où trouver les lettres qui identifient votre version

Ouvrez les paramètres du téléphone et la rubrique consacrée à ses informations, généralement intitulée À propos du téléphone. Relevez le modèle et le numéro complet affiché pour HyperOS. Selon la présentation, toucher la carte de version ouvre l’écran de mise à jour. Les intitulés peuvent varier selon l’appareil et le logiciel installé.

Conservez une capture de ce numéro avant de demander de l’aide. Deux messages disant « j’ai un Xiaomi 15 » peuvent en réalité parler de deux branches, de deux versions de départ et de deux canaux de diffusion. Le nom commercial est une première information, mais il n’explique pas tout le parcours de mise à jour.

Cette précaution est aussi utile quand un titre mélange des déclinaisons proches. Le suffixe régional ne suffit pas à rendre identiques une version Pro, une version Ultra ou deux modèles 4G et 5G. Il faut faire correspondre l’ensemble de la référence, sans s’arrêter au nom de gamme.

Même modèle, autre branche : le calendrier peut changer

Dans sa documentation sur les mises à jour HyperOS, Xiaomi explique que la diffusion dépend des modèles, des lots et de la région. Un utilisateur peut donc voir une annonce authentique sans recevoir immédiatement le téléchargement correspondant sur son appareil.

Pour suivre un déploiement, alignez trois informations : le modèle exact, la branche et le statut de la version. Une bêta distribuée à des participants inscrits ne correspond pas à une version stable ouverte à tous. Une date chinoise ne doit pas non plus être reprise comme un rendez-vous français. Notre dossier HyperOS 4 distingue ces situations.

Le réglage du pays ne transforme pas une ROM Global en ROM européenne

Le pays sélectionné dans un menu, la langue d’affichage et la branche inscrite dans un numéro de version décrivent des choses différentes. Modifier une préférence régionale ne constitue pas, à lui seul, l’installation d’une autre ROM. La bonne vérification reste le numéro effectivement présent avant et après l’opération.

Pour un téléphone acheté à l’étranger, conservez aussi les informations du vendeur et la référence de l’appareil. Si l’origine du logiciel reste ambiguë, transmettez ces éléments à l’assistance avant de chercher une conversion. Le guide porte sur l’identification ; il ne propose pas de changement de branche.

Avant de chercher un fichier, comparez la référence du téléphone, le numéro complet et le canal annoncé. Le suffixe régional est un repère de lecture, pas un raccourci d’installation. Pour obtenir la bonne version, la recherche depuis l’outil intégré reste le point de départ le plus clair.