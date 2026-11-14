HyperOS 4 arrive sur les Xiaomi 15 en Chine : quand votre modèle français suivra-t-il ?

Les Xiaomi 15 et 15 Ultra font partie des appareils pour lesquels Xiaomi a lancé la troisième vague de la version stable d’HyperOS 4 en Chine, le 13 novembre 2026. Si vous avez acheté l’un de ces téléphones en France, le rendez-vous à surveiller est la vague internationale annoncée à partir de la mi-novembre. Xiaomi ne donne toujours pas de jour de téléchargement pour chaque variante française.

Les modèles concernés en Chine et ceux à surveiller en France

La liste chinoise publiée le 13 novembre couvre aussi plusieurs Redmi et tablettes. Le tableau rapproche les deux calendriers par famille. En France, la colonne de droite indique la fenêtre annoncée pour les versions internationales, dont relèvent les modèles européens. Elle ne confirme pas que le téléchargement est déjà proposé.

Famille Chine, vague ouverte le 13 novembre France, repère du calendrier international Xiaomi 15 Xiaomi 15, 15 Pro, 15S Pro, 15 Ultra et édition 15 Ultra à double liaison satellite. Xiaomi 15 et 15 Ultra à partir de la mi-novembre. Le 15 Pro, le 15S Pro et l’édition satellite ne figurent pas sous ces noms dans le calendrier international. Autres smartphones MIX Flip 2 et Civi 5 Pro. Côté Redmi, K80, K80 Pro et son édition Champion, K80 Ultra, Turbo 4, Turbo 4 Pro et son édition Harry Potter. Les Xiaomi 15T et 15T Pro ainsi que les POCO F7, F7 Pro et F7 Ultra figurent aussi dans la vague internationale de mi-novembre. Vérifiez le nom exact de votre appareil dans cette liste, même s’il partage des caractéristiques avec un Redmi chinois. Tablettes Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12,5 pouces, Pad 7 Ultra et Redmi K Pad. Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro à partir de la mi-novembre. Les Pad 7S Pro et Pad 7 Ultra ne figurent pas sous ces noms dans la liste internationale citée.

Le lancement chinois concerne la version stable et se fait progressivement, comme l’indique l’annonce Xiaomi relayée le 13 novembre par IT Home. Dans son calendrier international, Xiaomi donne des fenêtres et précise que le calendrier peut varier selon le modèle et la région. En France, restent à confirmer le jour de la première distribution pour chaque variante et le moment où elle s’étendra à tous les appareils concernés.

Pourquoi deux Xiaomi 15 peuvent recevoir HyperOS 4 à des moments différents

Un Xiaomi 15 acheté en Chine et un Xiaomi 15 vendu en France portent le même nom, mais ils ne suivent pas forcément le même canal logiciel. Une capture de la mise à jour sur un téléphone chinois prouve que ce canal a commencé à être servi. Elle ne donne pas la date à laquelle le paquet européen sera proposé. La même distinction s’applique à une tablette importée. Si votre appareil vient de l’étranger, commencez par relever sa version complète et son marché d’origine. Les vérifications à faire sur un Xiaomi importé.

Où vérifier sur votre appareil

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone, ou la rubrique équivalente sur votre tablette. Relevez la référence exacte, par exemple Xiaomi 15 plutôt que Xiaomi 15T. Touchez la vignette Xiaomi HyperOS, puis lancez la recherche de mises à jour. Si un téléchargement est proposé, consultez le numéro de version et les notes affichées. Si votre appareil affiche encore HyperOS 3 et ne propose rien, refaites la vérification plus tard. La fenêtre commence à la mi-novembre, donc deux appareils européens peuvent être servis à des dates différentes.

Pour les propriétaires d’un Xiaomi 15, 15 Ultra, Pad 7 ou Pad 7 Pro, le repère utile est donc la vague internationale de mi-novembre. Lorsque la mise à jour apparaît dans vos paramètres, vous saurez que votre appareil peut l’installer.