HyperOS 4 apparaît sur le POCO X8 Pro européen : le numéro à vérifier sur le vôtre

Si votre POCO X8 Pro affiche toujours HyperOS 3, un premier retour européen donne enfin un numéro à surveiller. Le 15 novembre, un utilisateur qui indique se trouver en Italie a partagé une capture de l’écran de mise à jour. On y lit 4.0.7.0.XPJEUXM, 7,6 Go et un bouton pour lancer le téléchargement. C’est le signe que la mise à jour est proposée sur cet appareil. Pour les utilisateurs français, la question reste de savoir à quel rythme elle sera distribuée.

La capture d’origine montre que le téléchargement est proposé sur un appareil. Crédit : Alternative_Gur_5859, r/PocoPhones.

Ce que révèle le numéro 4.0.7.0.XPJEUXM

Le détail à regarder se trouve à la fin du numéro. EUXM correspond à la branche européenne du logiciel. Un POCO X8 Pro dont la version se termine par MIXM utilise la branche mondiale et suit son propre calendrier, même si l’appareil est utilisé en France.

La capture apporte un élément nouveau par rapport aux versions de test du POCO X8 Pro déjà repérées. Cette fois, on voit un paquet proposé au téléchargement sur un téléphone. Le modèle compte aussi : le POCO X8 Pro Max suit une autre référence européenne. Si vous possédez le Max, le numéro affiché ici ne vous permet pas de savoir où en est votre mise à jour.

Mi Pilot ou stable : pourquoi deux X8 Pro européens peuvent afficher des versions différentes

Dans la même discussion, un autre propriétaire dit que son X8 Pro trouve seulement 3.0.304.0.WPJEUXM, une version européenne d’HyperOS 3. Les deux témoignages peuvent coexister. Xiaomi peut proposer une mise à jour à un groupe pilote ou l’ouvrir progressivement à des groupes plus larges. Le statut Mi Pilot ou stable ouvert reste à confirmer. Le numéro visible et le bouton de téléchargement ne permettent pas de trancher.

Le calendrier officiel de Xiaomi place le POCO X8 Pro dans la vague à partir de début novembre. Cette fenêtre indique le début prévu de la diffusion. Au 15 novembre, la capture documente une offre de téléchargement signalée en Italie. Une diffusion générale en France reste à confirmer.

Où vérifier sur votre POCO X8 Pro

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone et vérifiez que le nom du modèle est bien POCO X8 Pro. Touchez la vignette Xiaomi HyperOS et relevez le numéro complet de la version installée. S’il se termine par EUXM, vous êtes sur la même branche régionale que la capture. Lancez Rechercher les mises à jour. Si 4.0.7.0.XPJEUXM apparaît, vérifiez la taille indiquée et utilisez de préférence le Wi-Fi. Sur la capture italienne, le paquet pèse 7,6 Go. Si votre téléphone reste sous HyperOS 3, fiez-vous à ce que propose son écran de mise à jour. La disponibilité sur un autre X8 Pro européen ne fixe pas la date à laquelle le vôtre sera servi.