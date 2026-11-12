HyperOS 3 ou HyperOS 4 : votre Xiaomi va-t-il vraiment paraître plus rapide après la mise à jour ?

HyperOS 4 peut raccourcir certains gestes sur votre Xiaomi. Le fabricant a par exemple mesuré une ouverture de l’appareil photo en 0,81 seconde sur le Xiaomi 17 Ultra, contre 1,04 seconde sous HyperOS 3. Pour les Redmi et les POCO, le changement le plus visible pourrait se jouer sur l’écran d’accueil. Encore faut-il que votre modèle propose les nouvelles options.

HyperOS 3 ou 4 : les différences qui se voient au quotidien

Usage HyperOS 3 HyperOS 4 Modèles concernés Ouvrir l’appareil photo 1,04 s à froid 0,81 s à froid Test interne Xiaomi sur le Xiaomi 17 Ultra Revenir dans 30 applications 40,3 s au total 36,8 s au total Même Xiaomi 17 Ultra, après 9 h d’utilisation Lire les notifications Affichage d’HyperOS 3 Affichage empilé annoncé, à parcourir d’un balayage Le rendu dépend du modèle et de la version Organiser l’accueil Accueil déjà personnalisable avec dossiers et widgets Dossiers redimensionnables, widgets empilables sur les modèles compatibles Redimensionnement sur téléphone. Tablettes : deux styles de dossiers. Piles sur certains téléphones et tablettes. Modifier l’écran verrouillé Horloge et présentation personnalisables Réglages supplémentaires pour la taille de l’horloge et la typographie Sur certains téléphones uniquement

Les chiffres du tableau viennent du comparatif officiel de Xiaomi. Le constructeur a répété ses tests sur le Xiaomi 17 Ultra. Dans le scénario de l’appareil photo, la différence est d’environ 0,23 seconde. Les 3,5 secondes gagnées sur les applications s’additionnent sur 30 ouvertures : le chiffre ne correspond pas au gain pour une seule application.

Sur un Xiaomi 15, un Redmi Note ou un POCO, la puce, la mémoire et les applications ouvertes changent les conditions. Les mesures du 17 Ultra ne permettent pas de prévoir le gain sur ces modèles. Elles répondent surtout à une question précise : Xiaomi a mesuré un démarrage plus court dans deux scénarios sur son 17 Ultra.

Les nouveautés de l’accueil et de l’écran verrouillé

Sous HyperOS 4, l’empilement des notifications permet de regrouper l’affichage et de parcourir la pile d’un geste. Les widgets empilés servent à alterner entre plusieurs blocs sans occuper autant de place. Xiaomi précise que certains styles de widgets doivent encore arriver par une mise à jour d’ici à la fin novembre, avec un calendrier qui varie selon le modèle et la région.

Si vous utilisez déjà HyperIsland pour consulter une activité en cours autour de la caméra frontale, c’est une fonction qui existait déjà sous HyperOS 3 sur certains appareils et applications. Pour juger le changement sur votre téléphone, regardez plutôt les nouvelles possibilités de rangement et de personnalisation que vous pouvez effectivement ouvrir.

Xiaomi, Redmi et POCO : quand vérifier votre modèle ?

Début de vague mondiale Exemples de modèles Ce que Xiaomi confirme Début novembre Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T, Redmi Note 15 Pro 5G, POCO X8 Pro Le 17 Ultra est le modèle du test. Pour les autres, la vague indique une période de déploiement. Mi-novembre Xiaomi 15, Redmi Note 17 Pro 5G, POCO X8 Le POCO X8 standard figure dans une autre vague que le X8 Pro. À partir de décembre Xiaomi 14T, Redmi Note 14 Pro 5G, POCO X6 Pro Le calendrier ne détaille pas les options de l’accueil pour chacun de ces modèles.

Les vagues indiquent un début de déploiement mondial. Xiaomi tient compte du modèle, de la région et de l’opérateur. Une date dans le tableau ne garantit ni la réception en France ce jour-là ni l’accès à toutes les options. Xiaomi ne publie pas sur cette page une matrice exhaustive des widgets et des styles par référence.

Sur votre téléphone, ouvrez Paramètres → À propos du téléphone pour vérifier la version installée. Après la mise à jour, essayez d’ouvrir l’appareil photo à froid et regardez quelles options de dossiers ou de widgets s’affichent sur votre accueil. Si la mise à jour n’est pas encore proposée, voici comment vérifier où en est le déploiement pour votre Xiaomi.