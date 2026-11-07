Huawei nova 17 Pro : les 200 Mpx attirent l’œil, mais une autre caméra pourrait faire la différence

Le Huawei nova 17 Pro pourrait miser sur un duo de 200 et 50 mégapixels pour la photo. Le premier chiffre fait impression. Le second désigne pourtant un équipement potentiellement plus utile pour varier ses clichés : un téléobjectif dédié. À condition que la configuration prêtée au téléphone soit bien celle du modèle commercialisé.

La fuite vient de Digital Chat Station. Dans une capture de sa publication du 5 novembre, reproduite par Gizmochina, l’informateur décrit un prototype de « série N » avec un appareil principal de 200 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Le nom nova 17 Pro n’apparaît pas dans cette capture : le rapprochement avec le futur Huawei reste une interprétation, pas une annonce du fabricant.

Le téléobjectif change le cadrage, pas seulement le nombre de pixels

Imaginez une façade de l’autre côté d’une place, un détail sur scène ou un portrait que vous voulez cadrer plus serré. Avec l’appareil principal, agrandir l’image par recadrage revient à n’en conserver qu’une partie. Un téléobjectif utilise une autre optique pour offrir un cadrage plus rapproché.

C’est là que les deux caméras peuvent se compléter. Le capteur principal sert aux scènes larges et aux photos du quotidien ; le téléobjectif permet de chercher un sujet plus éloigné sans dépendre uniquement d’un agrandissement numérique. Cela ne garantit toutefois pas qu’il fera mieux dans toutes les situations, notamment lorsque la lumière manque.

Le facteur de zoom reste inconnu. Les 50 Mpx évoqués ne permettent de déduire ni un zoom 3×, ni un 5×, ni la qualité d’une photo prise à 10×. Pour cela, il faut connaître les focales et voir les résultats.

200 Mpx et 50 Mpx : ce que la fuite permet réellement de comprendre

Équipement évoqué Information disponible Ce qui manque encore Appareil principal 200 Mpx sur le prototype décrit Caractéristiques finales de l’optique et résultats en conditions réelles Téléobjectif 50 Mpx, capteur SmartSens SC5000CS au format 1/2,5 pouce Grossissement optique, stabilisation et ouverture Module multispectral Présence mentionnée dans la publication Rôle précis et bénéfice mesurable sur ce téléphone

Un appareil de 200 Mpx ne produit pas automatiquement des photos quatre fois meilleures qu’un 50 Mpx. La définition indique combien de points peuvent composer l’image ; elle ne résume ni la lumière captée, ni la netteté de l’objectif, ni le traitement appliqué. Une photo très définie peut ainsi rester floue si le sujet bouge ou si la mise au point échoue.

Autre distinction utile : un module multispectral n’équivaut pas nécessairement à une caméra supplémentaire que l’on sélectionne pour changer de cadrage. Sa présence ne suffit donc pas à promettre une nouvelle possibilité de zoom.

Les photos et une éventuelle sortie française seront décisives

Cette piste concerne le modèle associé au Pro. Elle se distingue des autres configurations photo évoquées pour la gamme nova 17, que nous avons détaillées séparément. Les informations portant sur un prototype ne constituent pas encore la fiche technique de toute la série.

Pour un acheteur français, les questions décisives restent ouvertes : commercialisation locale, prix, configuration retenue et performances du téléobjectif en intérieur. Le test révélateur sera une même scène photographiée avec le capteur principal puis le téléobjectif, en plein jour et sous un éclairage moins favorable. C’est cette comparaison qui montrera si la seconde caméra apporte davantage de détails utilisables, plutôt qu’un chiffre de plus sur la fiche technique.